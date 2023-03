Armande Altaï dévoile le montant de sa faible retraite, qu’elle est obligée de compléter par des cours Article de Laureen Aslangul • Il y a 6 h 21 commentaires Armande Altaï dévoile le montant de sa faible retraite, qu’elle est obligée de compléter par des cours Armande Altaï dévoile le montant de sa faible retraite, qu’elle est obligée de compléter par des cours © KUHN CHRISTOPHER/SIPA Sans langue de bois, Armande Altaï a dévoilé dans les colonnes de Libération le montant qu'elle touche chaque fois pour sa retraite. Une pension qui ne suffit malheureusement pas à combler ses dépenses, pourtant pas exorbitantes. Qui dit Armande Altaï, dit Star Academy. Pendant les premières saisons du télécrochet de TF1, elle a aidé les élèves à mieux chanter. Après trois années de bons et loyaux services, elle prend ses distances avec le château de Dammarie-les-Lys avant de revenir dans le programme, en tant que directrice, lors de la saison 8. Depuis, elle se fait plus discrète, se produit sur scène de temps à autre et continue de faire de la musique en studio. Ce mardi 28 février, Armande Altaï occupe la dernière page du journal Libération, toujours consacrée à un portrait. L'occasion pour elle d'évoquer son enfance – marquée par "[son] père qui abusait de [sa] sœur" – mais aussi sa retraite. Video Player is loading. Télé Loisirs Armande Altaï dévoile son salaire pour Star Academy 0 Afficher sur Watch Une retraite à trois chiffres pour Armande Altaï L'année prochaine, Armande Altaï fêtera ses 80 ans. Pourtant, depuis de nombreuses années, elle touche une pension de retraite qui, il faut dire, n'est pas très élevée. En effet, chaque mois, elle perçoit 900 euros. Dans les colonnes de Libération, il est précisé qu'elle s'estime ne pas être "à plaindre car propriétaire". Toutefois, pour arrondir ses fins de mois, cette professeur de chant "complète avec encore quelques cours". Une pension bien moins élevée que son salaire pour la Star Academy Mais pas question pour Armande Altaï de donner des cours de chant aux Star Académicien, même si elle était très bien payée lorsqu'elle était présente dans le télé-crochet. En effet, dans une précédente interview, elle révélait toucher "au début", "environ trente mille francs pour deux mois et demi", soit 5 870 euros au total, et donc 1 800 par mois. "Ce n’est rien (...) Par rapport à The Voice", avait-elle précisé. Aujourd'hui remplacée par Adeline Toniutti, elle assure que la fatigue l'aurait empêchée de bien faire son métier. "C'est un travail énorme, il faut se lever tôt, aller au château…", détaille-t-elle. Mais son âge n'est pas une raison pour ne rien faire pour autant, puisqu'elle travaille désormais sur la comédie musicale autour de Vercingétorix. À lire aussi “Mon père abusait de ma soeur” : Armande Altaï se confie sur ce traumatisme vécu dans son enfant