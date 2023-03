Armande Altaï (Star Academy), le montant de sa toute petite retraite dévoilé : “Elle ne touche que…” Article d

Armande Altaï (Star Academy), le montant de sa toute petite retraite dévoilé : “Elle ne touche que…” Article de Maeliss Innocenti • Il y a 1 h commentaires Armande Altaï (Star Academy), le montant de sa toute petite retraite dévoilé : “Elle ne touche que…” Armande Altaï (Star Academy), le montant de sa toute petite retraite dévoilé : “Elle ne touche que…” © Denis Guignebourg / Bestimage En 2001, Armande Altaï crevait l’écran en apparaissant dans la première saison de la Star Academy. 22 ans plus tard, sa situation financière n’est plus ce qu’elle était. Même si elle ne s’en plaint pas… Au début des années 2000, Armande Altaï a connu une popularité telle grâce à la Star Academy (de retour sur TF1 mais sans elle comme professeure de chant) que les gens qu’elle croise dans la rue aujourd’hui lui en parlent encore. Pourtant, depuis qu’elle a raccroché avec cette émission, sa vie a bien changé. Elle a tenté de relancer sa carrière de chanteuse puis a quitté les strass et les paillettes pour une vie plus tranquille. Désormais, elle accepte volontiers de s’exprimer sur tous les sujets quand on lui tend le micro, y compris lorsqu’il s’agit de politique. Interviewée par Libération ce mardi 28 février, Armande Altaï a ainsi donné son avis sur la réforme des retraites. Selon elle, cette loi aura de plus graves conséquences pour les femmes. Elle-même parle en connaissance de cause puisqu’elle ne touche qu’une toute petite retraite. Elle a en effet révélé au quotidien qu’elle avait une pension de réversion de 900 euros, qu’elle complétait avec encore quelques cours de chant par-ci par-là. À 78 ans, elle estime toutefois qu’elle n’a pas à se plaindre car elle est propriétaire et n’a pas à se soucier de mettre un toit sur sa tête. Retour de la Star Academy : TF1 avait pris contact avec Armande Altaï Armande Altaï aurait pu reprendre son rôle de professeure de chant dans la nouvelle Star Academy. Des contacts ont bien eu lieu avec la production du télécrochet et TF1, mais ils n’ont pas abouti. Son âge et son état de fatigue l’ont poussée à mettre fin aux négociations avant même qu’elles n'aient réellement commencé. « C’est un travail énorme. Il faut se lever tôt. Aller au château… » Et tout cela, elle ne s’en sent plus la force aujourd’hui. Pour autant, elle ne fait pas rien de ses journées. Loin de là. Elle travaille actuellement sur un projet de comédie musicale basé sur l’histoire de Vercingétorix. Elle espère ne pas décevoir ses fans et conquérir un nouveau public. À lire aussi Que devient Armande Altaï, l’ex-prof de chant de Star Academy ? - Gala Article écrit en collaboration avec 6Medias