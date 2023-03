10 Milliards de DA pour le barrage vert Ils sont plus de sept millions d’habitants à vivre à l’ombre de cette muraille verte, selon le dernier recensement arrêté en 2008. Véritable bande verte à la lisière du Sahara, le Barrage vert, dont la mise en place remonte à l'année 1970, est loin d'être une simple forêt de pins, perdue dans la steppe. Cette ceinture forestière qui vise à stopper l'avancée du désert vers le nord du pays, est bel est bien habitée. Elle est peuplée par plus de sept millions d'habitants, appelés à vivre à l'ombre de cette muraille verte, notamment en s'adonnant à des activités agricoles qu'encourage l'État. C'est ce que rappelle Mme Saliha Fertas, chargée de la lutte contre la désertification à la Direction générale des forêts, dans l'émission matinale de la Radio nationale, Alger Chaîne 3, L'Invité de la rédaction. En effet, c'est en marge des Assises nationales sur l'agriculture, qu'elle s'exprime sur les ondes en indiquant qu'une première enveloppe de 10 milliards de DA a été dégagée pour la réhabilitation du Barrage vert. En effet, et selon cette responsable, le Barrage vert c'est 13 wilayas, 183 communes et plus de 1200 localités, ce qui suppose «un plan de charge assez important». «Dans cette ambitieuse entreprise de réhabilitation, nous sommes accompagnés par le ministère de l'Intérieur, mais également par d'autres secteurs», précise Mme Saliha Fertas qui renvoie à l'organe national de coordination pour la restauration du Barrage vert. Elle cite alors le ministère des Ressources en eau pour faciliter l'accès aux ressource hydriques et l'obtention des autorisations de fonçage de puits, mais également à la recherche scientifique qui intervient dans le choix des espèces à cultiver dans cette zone dont la nature varie en fonction des régions biogéographiques et fonction du climat. Sur cette liste d'intervenants, figurent en outre la Conservation des forêts, les directions des services agricoles dont la mission consiste à superviser les activités agricoles et les plantations fruitières, ainsi que le Haut Commissariat au développement durable qui s'occupe de la réhabilitation des parcours «dont le taux de dégradation est important à cause du surpâturage et du nombre de cheptels». Mme Saliha Fertas rappelle l'étude de 2015 qui a permis de dégager un plan d'action s'articulant autour d'un programme de développement des territoires couverts par le Barrage vert. Elle évoque à ce titre un plan de reboisement, toutes cultures confondues, notamment l'arboriculture fruitière, les cultures pastorales et fourragères et surtout forestières, tenant compte de la diversification des espèces. «Nous avons aussi développé des actions destinées à la population, afin d'en améliorer les conditions de vie», explique-t-elle en énonçant l'ouverture de pistes en vue de désenclaver les zones les plus reculées de cette ceinture verte. Figurent également la distribution de kits solaires, d'arbres fruitiers destinées à la population et la mobilisation des ressources en eau devant servir le cheptel, l'arrosage et la lutte contre les incendies. Selon Mme Saliha Fertas, «l'évaluation du coût de réhabilitation du Barrage vert sera de 75 milliards de DA à Lhorizon 2030» en précisant que ce projet est de la plus haute importance pour l'agriculture «Nous ne pouvons parler de l'agriculture sans évoquer le rôle important de la forêt, notamment dans la fixation des sols et l'humidification des milieux pour un bon rendement agricole», fait-elle savoir en rappelant que le Barrage vert demeure à vocation éminemment forestière. Le 30 août 2020, le Président Tebboune donnait instruction de relancer le Barrage vert,est-il rappelé. Salim BENALIASalim BENALIA 00:00 | 01-03-2023 Share