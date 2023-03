Ressources crédibles par Abdou BENABBOU Les viandes toutes couleurs confondues n'ont jamais causé des tensi

Ressources crédibles par Abdou BENABBOU Les viandes toutes couleurs confondues n'ont jamais causé des tensions aussi fortes que ces dernières années. Leurs prix échappent totalement à la règle de l'offre et de la demande car il est patent de constater que la majorité des familles algériennes ont peu à peu au fil du temps définitivement tourné le dos aux bouchers obligés aujourd'hui de ranger leurs couteaux et de se croiser les bras. La demande étant presque nulle, on se demande alors quel crédit accorder à cette histoire de l'offre et de la demande. Des remèdes palliatifs sont engagés et l'Etat met du sien pour calmer un marché en feu. Des augmentations de salaires sont décidées pour une catégorie du monde du travail et des améliorations financières seront apportées pour une frange de chômeurs et pour un pan de retraités. A la veille du mois de ramadan, il s'agissait de parer au plus urgent et au plus pressé pour calmer les énormes retombées d'une inflation planétaire qui, à tout égard, ne peut être affrontée par des retouches salariales aussi conséquentes qu'elles pourraient l'être. Il est maintenant définitivement convenu qu'un fatidique incendie embrase le monde entier lui exigeant de changer de visage et de face. L'Algérie est concernée par ce diktat qui lui intime l'ordre de trouver d'efficaces batteries lui permettant de s'adapter aux nouvelles reconfigurations économiques, sociales et politiques de ses environnements proches et lointains. Elle est d'abord soumise de vivre avec ce qu'elle produit et pour l'heure elle n'a de potentielles ressources crédibles que ses hommes, ses terres et ce qu'ils sont censés lui offrir. Les assises nationales de l'agriculture, qui se tiennent depuis hier à Alger, sont une vitale aubaine pour que le pays aille vers le concret. Avec la visible aura de la situation financière dégagée en ces moments de grands chambardements perturbateurs de la vie de tous, il est à espérer que la dynamique naissante de l'agriculture algérienne bénéficie d'une sérieuse et profonde prise en charge. Bien loin des simples déclarations d'intention et de la culture des vides paraphrases adoptées jusqu'ici.