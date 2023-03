Travaux inachevés à Oued Forcha : Le ras-le-bol des résidents Bouchra Naamane by Bouchra Naamane 28 février 2

Travaux inachevés à Oued Forcha : Le ras-le-bol des résidents Bouchra Naamane by Bouchra Naamane 28 février 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 5 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Cela fait déjà deux ans que les autorités locales de la wilaya d’Annaba ont procédé à une vaste opération de réhabilitation des voiries à travers une grande partie des quartiers que compte la commune d’Annaba. Cette opération a suscité une large colère parmi les citoyens, étant donné le retard accumulé dans la réalisation des travaux. Ordures jetées à perte de vue, chaussées et voiries détériorées, réseaux divers obsolètes mais surtout des travaux de réaménagement urbain qui trainent en longueur. Ce sont ces principaux éléments qui caractérisent le quotidien des habitants d’une partie importante de la cité Oued Forcha, notamment la localité situé à proximité de l’annexe de la Cnep. Ce qui rend le quotidien des habitants encore plus compliqué, c’est le fait que ces derniers ont eu affaire, depuis quelques jours, à l’endommagement des réseaux d’assainissement causant ainsi d’énormes fuites dans la cité. ” Nous vivons depuis deux ans une véritable galère. Nous avons constaté que les quartiers limitrophes ont bénéficié de l’opération de réhabilitation le plus normalement du monde. Mais le nôtre traîne en longueur “, témoigne une résidente à ladite cité, avant d’ajouter que les fuites enregistrées dans les canalisations rendent leur quotidien plus difficile. Par: I.N Bouchra Naamane