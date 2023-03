Rush sur les magasins du centre-ville : On en est déjà aux préparatifs de l’Aïd ! Lilia Mechakra by Lilia Mech

Rush sur les magasins du centre-ville : On en est déjà aux préparatifs de l’Aïd ! Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 28 février 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 12 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Parce que certaines habitudes ont la peau dure, à la veille du mois sacré, le centre-ville d’Annaba, ainsi que les principales communes de la wilaya, sont littéralement pris d’assaut par la gente féminine. Dans une ambiance des plus festives, tout est bon à acheter et à entreposer en attendant l’arrivée du ramadhan. Au-delà des habituels préparatifs pour ce mois, les ménages habitués à voir les prix flamber pendant le mois sacré, pensent à prendre les devants et à acheter tout ce qui se conserve avant que les augmentations ne commencent à se faire ressentir davantage. En allant vers la rue Zenine Larbi, dans sa partie communément appelée « Rahbet Ezraa », c’est une atmosphère de veille de l’Aïd qui se fera sentir. Les magasins de produits de pâtisserie qui y sont installés sont inondés de monde. Les foyers annabis semblent s’être déjà accordés sur les pâtisseries qui seront sur la table de cet Aïd 2023. Afin d’échapper aux hausses des prix de ces produits et spécialement celle qui concerne les fruits secs, produits de base des pâtisseries traditionnels, de nombreux ménages ont décidé de retirer le pansement d’un coup avant l’arrivée du ramadhan. Les magasins de vaisselles sont, quant à eux, le carrefour de tous les ménages et de toutes les bourses, chaque année les commerçants de vaisselles et d’électroménagers enregistrent des gains considérables à la veille du ramadhan. Au vu des prix exercés sur ces articles qui se vendent en un temps record, il serait légitime de se demander si l’Algérien lambda est réellement en difficulté pour remplir le panier au quotidien. Au-delà du rush observé dans le centre-ville, ce sont aussi les réseaux sociaux qui se transforment en marché parallèle pour la vente d’équipements ménagers, d’objets de décoration et de tout ce qui renvoie au mois sacré. De par leur influence sur leurs utilisateurs, ces derniers sont d’ailleurs partiellement responsables de la ruée vers les magasins, observée sur le terrain. Par : M. L Lilia Mechakra Lilia Mechakra