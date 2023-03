Equipe de France, Stade de Reims, OGC Nice : Just Fontaine s’est éteint Article de Bastien Aubert • 1 mars 202

Equipe de France, Stade de Reims, OGC Nice : Just Fontaine s’est éteint Article de Bastien Aubert • 1 mars 2023 commentaires Just Fontaine, personnage emblématique du football français et des Bleus, s’est éteint ce mercredi à l’âge de 89 ans. L’ancien attaquant de l’OGC Nice et du Stade de Reims laisse un bel héritage derrière lui. Just Fontaine Just Fontaine © Icon Sport Just Fontaine, personnage emblématique du football français et des Bleus, s’est éteint ce mercredi à l’âge de 89 ans. L’ancien attaquant de l’OGC Nice et du Stade de Reims laisse un bel héritage derrière lui. Le journaliste Dominique Grimault a annoncé la disparition de Just Fontaine à l'âge de 89 ans ce matin avant d’être relayé par son confrère Jacques Vendroux. « Je viens d'avoir sa femme Arlette, a-t-il affirmé sur Twitter. Notre Justo Fontaine est parti la nuit dernière à Toulouse. Il part avec son record de 13 buts en coupe du monde de 1958. Quel mec extraordinaire, on a tellement ri. » Au moins pour ce record, le nom de Fontaine restera à jamais gravé dans l’histoire de la Coupe du monde et de l’équipe de France.