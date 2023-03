PSG, Equipe de France : Le Graët fulmine, Daniel Riolo lâche une nouvelle bombe sur Zidane Article de Bastien Aubert • Il y a 3 h 11 commentaires Si Noël Le Graët continue de rejeter en bloc les accusations de harcèlement dont il fait l’objet dans l’audit diligenté à son endroit, Daniel Riolo incite les dirigeants du football français à faire le ménage en haut lieu. Noël Le Graët (FFF) Noël Le Graët (FFF) © Icon Sport Si Noël Le Graët continue de rejeter en bloc les accusations de harcèlement dont il fait l’objet dans l’audit diligenté à son endroit, Daniel Riolo incite les dirigeants du football français à faire le ménage en haut lieu. Noël Le Graët a quitté ses fonctions de président de la FFF hier matin à l’issue d’un comex riche en émotions. Il semblait temps pour lui de s’éloigner même s’il continue de rejeter en bloc les accusations de harcèlement dont il fait l’objet dans l’audit diligenté à son endroit. Vidéo associée: Équipe de France : "Le cas Diacre montre que Le Graët s'en fout du football féminin", souligne Riolo (Dailymotion) « Je n’ai jamais harcelé personne, ni moralement ni sexuellement. Je suis surpris par toute cette cabale. Je ne sais pas qui est derrière, mais je finirai par le savoir. Je n’ai rien fait de mal et j’attends de voir les suites avec mes avocats », a-t-il déclaré dans L’Équipe, en réglant ses comptes avec Florence Hardouin et Amélie Oudéa-Castera. Devant ce panorama, Daniel Riolo ne veut pas rester les bras croisés et a pressé la nouvelle tête du football français de procéder à un grand ménage afin d’installer le duo Michel Platini/Zinédine Zidane à sa place. « Je sais que le pouvoir politique veut Platini. Je veux que le duo Platini/Zidane sauve le football français, a-t-il lancé hier sur RMC Sport. Je suis sûr que c’est possible, il faut qu’on revoit des anciens joueurs charismatiques des Bleus à la Fédé. »