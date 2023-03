"Il n'a rien à faire en prison" : l'avis cash de Patrick Balkany sur l'affaire Pierre Palmade (VIDEO) Art

"Il n'a rien à faire en prison" : l'avis cash de Patrick Balkany sur l'affaire Pierre Palmade (VIDEO) Article de Emilie FLORES • Hier à 10:33 3 commentaires "Il n'a rien à faire en prison" : l'avis cash de Patrick Balkany sur l'affaire Pierre Palmade (VIDEO) "Il n'a rien à faire en prison" : l'avis cash de Patrick Balkany sur l'affaire Pierre Palmade (VIDEO) © Capture CNews Patrick Balkany a été invité ce lundi soir sur CNews pour parler de la détention provisoire de Pierre Palmade. L'homme politique qui a été condamné par la justice s'étonne d'une telle sentence. L'annonce en a surpris plus d'un, Pierre Palmade a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) par les juges parisiens, ce lundi 27 février. La justice a ainsi donné raison au parquet qui avait fait appel de la décision des juges de placer l'humoriste sous bracelet électronique, après l'accident qui a causé trois blessés graves. Une telle mesure a été prise pour éviter les risques de réitération d'une conduite sous emprise de drogues et pour permettre le bon déroulé des investigations. Mais certains s'inquiètent d'une telle sentence alors que l'état de santé de Pierre Palmade est fragile. Ce samedi 25 février, l'humoriste était victime d'un AVC, dont les séquelles n'ont pas été dévoilées. Invité ce lundi soir sur le plateau de L'Heure des pros 2, Patrick Balkany est venu donner son avis sur cette décision de justice. Patrick Balkany surpris par la décision des juges "On ne les soigne pas et certains se suicident" "Il faut savoir qu'en prison, vous avez énormément de toxicos qui hurlent à la mort. La nuit, c'est insupportable les prisons parce que vous avez les mecs qui tapent comme des fous parce qu'ils sont en manque. On ne les soigne pas, ils hurlent à la mort et certains se suicident", a confié Patrick Balkany. "Je n’imagine même pas un procureur de la République prenant quelqu’un qui a fait un AVC (…) l’envoyer en prison pour qu’il meure. Parce que là en prison, je peux vous dire une chose, c’est que la nuit, vous pouvez avoir n’importe quoi, vous pouvez hurler tant que vous voulez, personne n’a la clé (...) Il faut aller la chercher au rez-de-chaussée !"