Le coup de Grisou ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 01-03-2023, 11:00 Au secouuuuurs ! J’me sens envahi par l

Le coup de Grisou ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 01-03-2023, 11:00 Au secouuuuurs ! J’me sens envahi par les… … SubAlgériens ! Manu - Macron pour les intimes - a été clair en affirmant qu’il a vécu cette affaire «Bouraoui» comme un coup de… Grisou. Je suis en émoi depuis cette déclaration. Eh oui ! Là, au moins, on avance. On a un nom ! Grisou. Il y a quelques heures seulement, nous n’avions rien sur cette séquence tunisienne hallucinante. Aujourd’hui, al-hamdoullah, nous disposons d’un nom. Grisou. Le dénommé Grisou serait donc derrière tout ce ramdam. Oui, mais attention ! J’adoooore ce moment de la chronique, lorsque j’écris «Oui, mais attention !». Généralement, c’est l’instant où j’ouvre ma boîte à phrases prêtes à encrer, mon nécessaire à clichés, à stéréotypes et à adages vermoulus ! Mumm ! Donc, où en étais-je ? Ah oui ! Mais attention ! Maintenant, il nous faut déterminer la «hawiya», l’identité de Grisou. Un prénom, déjà. Ça aiderait. Et ça serait vachement utile pour la suite de l’enquête. Alors ? Éric Grisou ? Ferhat Grisou ? Ou Xavier-Marine Grisou, parce qu’il est fort possible que Grisou ait été doté de prénoms composés par ses parents. À ce stade de l’enquête, nous n’écartons aucune piste ni aérodrome ni piscine ! Une fois que nous aurons le prénom, il faudra déterminer le grade de Grisou. Comment ça, pourquoi un grade ? Mais, forcément, mon coco ! Quand t’entends «Grisou», à tous les coups, son porteur est un gradé. Grisou, ça ne peut pas être un nom de civil «normal». Le civil qui ouvre les yeux pour la première fois, au sortir du ventre de sa mère, à la maternité et qui découvre que ses parents s’appellent Grisou, le premier truc qu’il fait dès qu’il commence à marcher, c’est d’aller à l’état civil de sa localité de naissance pour introduire une demande de changement de nom ! Alors, ce grade ? Perso, je table sur colonel ! Au minimum ! Même si, au fond de moi, je zyeute plus haut et plus chargé des épaulettes. Mais restons SMIC et disons, ya sidi, grade colonel. Waouh ! On a tout de même bien avancé depuis les révélations de Manu et notre propre enquête. Xavier-Ferhat Grisou, grade colonel. Oui, mais dans quel corps d’armée ? Dans quelle armée ? Oh ! Je n’en vois qu’une ! L’armée des ombres. Quand c’est un coup de Grisou, c’est forcément l’armée des ombres, celle qui est toujours tapie dans quelques bunkers en sous-sol. Je me suis laissé dire que Paris est réputée pour ses catacombes pleines à ras-bord de crânes plus ou moins identifiés. Je confirme ! Avec cette histoire de catacombes, de crânes, on se rapproche des… cerveaux de cette affaire et du fameux «Colonel Grisou». Allez les limiers ! Encore un effort ! Pourquoi je m’en arrête là, moi, et laisse la place aux limiers ? Ben ! Parce que malgré mon gros nez, je n’ai surtout pas la prétention d’être un fin limier. Et ensuite, parce que j’ai tout de même envie de revenir demain, vous dire d’encre fraîche et de vive voix «fumons du thé et restons éveillés, le cauchemar continue». H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 01-03-2023, 11:00