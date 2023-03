Coup de grisou et grisaille diplomatique Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 01-03-2023, 11:00 Quand M. Macron dit que certains milieux ne veulent pas d'une bonne entente entre les deux pays, on ne sait plus s'il incrimine ses diplomates et officiers impliqués dans l'enlèvement de Bouraoui ou s'il vise la partie algérienne pour sa réaction. C'est toute l'ambiguïté de ce discours ! En s'attardant sur les conséquences, il occulte l'odieux dépassement des fonctionnaires qu'il commande. Et ce «retour en France d'une Franco-algérienne» qu'il trouve normal n'est-il pas le véritable «coup de grisou» ? Une opération rocambolesque, illégale, insultante pour le pays d'accueil et qu'on n'a pas l'habitude de déclencher pour n'importe quel citoyen français ou de double nationalité. «Barbouzerie» avions-nous écrit ? Le terme est inadapté. Mafiosi convient mieux ! M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 01-03-2023, 11:00