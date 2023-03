Grâce à la production locale de pièces de rechange Sonatrach économise 30 millions d'euros en une année Plac

Grâce à la production locale de pièces de rechange Sonatrach économise 30 millions d'euros en une année Placeholder LSA PUBLIÉ 02-03-2023, 06:56 Plus de 30 millions euros ont été économisés par le groupe Sonatrach en une année grâce au recours à la production nationale de pièces de rechange, a révélé mercredi à Skikda Nasreddine Fatouhi, vice-président de l’activité de liquéfaction-séparation au sein du groupe. Au cours d’une conférence de presse en marge de la 3ème édition des journées de l’industrie tenue au complexe de liquéfaction du gaz naturel de Skikda, M. Fatouhi a affirmé que le groupe est aujourd’hui fier du niveau de maitrise de la qualité atteint par les entreprises industrielles nationales de fabrication des pièces de rechange. Et d’ajouter que cela "a contribué au développement de l’économie nationale en mettant fin à l’importation de ces pièces et en permettant l’économie de devises, estimant que cela a permis de satisfaire les besoins du groupe Sonatrach et de réduire notablement la facture d’importation’’. "L’orientation en ce sens du groupe Sonatrach a débuté en 2020 avec la reconnaissance des capacités du tissu industriel national dans ce domaine", a souligné le même cadre qui a indiqué que les opérateurs rencontrés en février 2022 sont devenus, une année après, des partenaires qui fabriquent des pièces de rechange de haute qualité pour les engins de Sonatrach et ses unités productives et qui entretiennent avec le groupe un rapport de confiance mutuelle". "Durant 2023, nous passerons au stade de fabrication d’autres pièces électroniques et électriques et autres bien plus compliquées", a assuré le vice-président de l’activité de liquéfaction-séparation au groupe pétrolier national qui a mis l’accent sur les efforts des cadres et techniciens du groupe dans le développement du contenu local dans les projets du groupe. De son côté, le directeur divisionnaire gaz naturel liquéfié (GNL), Youcef Amara, a affirmé que le groupe accomplit aujourd’hui d’importants pas en matière d’exploitation optimale du contenu local, assurant que le soutien est accordé aux entreprises qui satisfont les normes requises dans la transparence totale. Il a également porté l’accent sur les efforts de Sonatrach pour élever le taux d’intégration dans le domaine de la fabrication des pièces de rechange sur le marché national qui compte des sociétés de haute compétence ainsi qu’il a été relevé lors de plus de 40 visites effectuées l’année passée par des cadres du groupe dans le pays. L’occasion a donné lieu à la signature de plusieurs contrats avec des sociétés publiques et privées pour la fourniture de diverses pièces de rechange dont la Société algérienne des industries électriques et gazières et la Société de gaz et de pétrole liquéfié pour la fabrication de 1.534 lames de turbine pour 69 millions DA qui étaient importées d’Allemagne de sorte à réaliser une économie de 1,5 millions euros. Organisée sous l’intitulé "rôle des ressources humaines dans le succès des actions de maintenance", la rencontre de deux jours regroupe plus de 50 entreprises nationales en rapport avec les secteurs des hydrocarbures, la maintenance, la mécanique et de l’industrie ainsi que les filiales des groupes Sonatrach et Sonelgaz, des experts et des organismes de génie et de recherche scientifique. Placeholder LSA PUBLIÉ 02-03-2023, 06:56