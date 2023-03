Affaire Pierre Palmade : ces découvertes faites par la police lors d’une perquisition Article de Télé7Jours • Il y a 5 h 25 commentaires Pour en savoir plus sur l’emploi du temps de Pierre Palmade dans les jours qui ont précédé son terrible accident, les enquêteurs ont rapidement perquisitionné sa maison de Cély-en-Bière après le drame. Et ce qu’ils ont trouvé chez le comédien et humoriste confirme que la drogue coulait à flots pour Palmade et ses invités. En fouillant la maison de Pierre Palmade après son dramatique accident, les enquêteurs auraient fait quelques découvertes confirmant certains éléments du dossier à charge contre le comédien et humoriste. En fouillant la maison de Pierre Palmade après son dramatique accident, les enquêteurs auraient fait quelques découvertes confirmant certains éléments du dossier à charge contre le comédien et humoriste. "Les enquêteurs ont noté que leur chien renifleur de drogues s’est montré « très stimulé »", écrit ainsi Le Parisien/Aujourd’hui en France avant de détailler les éléments mis sous scellés par la police. Selon nos confrères, la police serait repartie de cette perquisition avec "des seringues, du matériel d’injection, des fioles entamées contenant de la coke et des drogues de synthèse, des bonbonnes de cocaïne". En garde à vue, Pierre Palmade aurait d’ailleurs confirmé ne pas avoir dormi les 3 jours précédant le drame et s’être injecté à plusieurs reprises des drogues de synthèse. Sa dernière prise aurait d’ailleurs été faite une demi-heure à peine avant qu’il ne prenne le volant pour aller au supermarché et qu’il ne provoque cet accident. Une lourde dette Accro aux drogues depuis l’âge de 20 ans, Pierre Palmade, qui fêtera dans quelques jours ses 55 ans, aurait confié aux enquêteurs ne plus pouvoir travailler à cause de son addiction. Selon BFM TV, il aurait d’ailleurs plus de 250 000 euros de dettes "auprès de l’URSSAF, des impôts et de son producteur". Vidéo associée: Pierre Palmade placé en détention et "catastrophé" : nouvelles révélations sur ses déclarations au juge (Dailymotion) Le comédien toucherait pour l’instant 5 000 euros par mois de droits d’auteur, une somme qui ne lui suffirait pas pour assurer son train de vie. "Il est lourdement endetté (…) Il vit en dehors de toute réalité financière" aurait confié sa sœur aux enquêteurs. Elle aurait d’ailleurs affirmé avoir "vainement proposé à plusieurs reprises une mesure de tutelle, estimant qu’il n’était plus en mesure de gérer ses affaires". À lire également "Ça me rend fou" : Cyril Hanouna prend la défense de Muriel Robin, critiquée pour son silence dans l'affaire Pierre Palmade (VIDEO) Clara Kolodny