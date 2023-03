Herbert Léonard : ses confidences sur ce qu'il reste de sa fortune accumulée dans les années 80 ! (VIDEO) Art

Herbert Léonard : ses confidences sur ce qu'il reste de sa fortune accumulée dans les années 80 ! (VIDEO) Article de Axel Thoret • Il y a 1 h 9 commentaires Herbert Léonard : ses confidences sur ce qu'il reste de sa fortune accumulée dans les années 80 ! (VIDEO) Herbert Léonard : ses confidences sur ce qu'il reste de sa fortune accumulée dans les années 80 ! (VIDEO) © Capture C8 Le chanteur Herbert Léonard, reçu dans l'émission Chez Jordan, ce jeudi 2 mars 2023, a confié que ses grands tubes des années 80, ne lui permettent plus de gagner sa vie. Pour le plaisir, Amoureux fous, Puissance et gloire ou encore Quand tu m'aimes, on ne compte pas les tubes d'Herbert Léonard qui ont traversé les générations. Le chanteur de 78 ans, dont le répertoire a marqué l'histoire de la musique française était reçu dans l'émission Chez Jordan, ce jeudi 2 mars 2023. L'occasion pour lui de rassurer sur sa santé après avoir été touché par de graves problèmes de poumon, puis par une violente infection par le Covid-19, mais aussi d'évoquer ses occupations maintenant qu'il est à la retraite. Et il assure que sa situation financière n'est pas forcément à la hauteur de ses succès dans les années 80. Heure actuelle 0:02 / Durée 1:26 Télé 2 Semaines Herbert Léonard révèle l'argent qu'il lui reste de ses grands succès des années 80 ! 0 Afficher sur Watch Autres vidéos Herbert Léonard évoque ses revenus d'argent Dailymotion/Dailymotion Herbert Léonard évoque ses revenus d'argent 1:34 Herbert Léonard évoque ses problèmes de santé Dailymotion/Dailymotion Herbert Léonard évoque ses problèmes de santé 2:10 Extrait de l'émission Chez Jordan sur C8 : Herbert Léonard explique qu'un chanteur avait craqué sur lui Dailymotion/Dailymotion Extrait de l'émission Chez Jordan sur C8 : Herbert Léonard explique qu'un chanteur avait craqué sur lui 1:10 "Je suis en train de manger ce que j'avais devant moi" Face à Jordan De Luxe, Herbert Léonard explique effectivement que, contrairement à beaucoup de ses camarades, il n'était pas auteur-compositeur-interprète, mais 'que' interprète. Et cela a un impact considérable sur l'argent qui lui est reversé à l’heure actuelle : "C'est-à-dire que je ne touche que des royautés. C'est le petit pourcentage qu'on touche quand on vend un disque. Et aujourd'hui, on ne vend plus de CD. Moi je n'ai rien de neuf depuis trois ou quatre ans. Le dernier s'appelait L'essentiel. Donc je n'ai pas une immense fortune, parce que j'ai gagné beaucoup d'argent et payé beaucoup d'impôts dans les années 80 et un petit peu dans les années 90. Et ce que j'avais devant moi, eh bien je suis en train de le manger en ce moment", a-t-il confié sur le plateau de C8. Entre 1 500 et 2 000 euros de retraite par mois ! Le chanteur a tout de même dédramatisé : "Je ne meurs pas de faim, rassurez-vous !" Notamment parce qu'il a désormais droit de toucher la retraite (depuis l'âge de 62 ans). Mais là encore, il assure que ce n'est pas le jackpot. "J'ai une toute petite retraite !", affirme-t-il, le présentateur s'imaginant donc qu'il touche environ un millier d'euros par mois. Mais il semblerait qu'Herbert Léonard mette la barre de la "petite retraite" un petit peu plus haut… "Je dois avoir entre 1 500 et 2 000 euros par mois", a-t-il révélé, "Ce n'est pas beaucoup", a-t-il conclu !