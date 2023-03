“On a moins que les gens qui travaillent” : Marie-Christine Adam “n’arrive pas à vivre avec 2000 euros” de retraite (ZAPTV) Article de Sonia Ouadhi • Il y a 43 min 19 commentaires “On a moins que les gens qui travaillent” : Marie-Christine Adam “n’arrive pas à vivre avec 2000 euros” de retraite (ZAPTV) © Capture d'écran Comme beaucoup de stars, Marie-Christine Adam a fait des confidences sur ce qu'elle estime être une maigre retraite. L'ancienne actrice de Sous le soleil a ainsi dévoilé toucher 2000 euros. Selon elle, une somme qui ne lui permet pas de vivre correctement. Marie-Christine Adam n'a pas dit son dernier mot. A 72 ans, l'actrice continue sa carrière entre cinéma et télévision avec brio. Après Loin du périph de Louis Leterrier et plusieurs apparitions sur le petit écran, l'ex-comédienne de la série Sous le soleil multiplie également les projets au théâtre. Une carrière toujours très dynamique pour l'ex-interprète du personnage de Blandine, la mère de Laure Olivier, dans le programme mettant en scène les aventures d'habitants de Saint-Tropez. Invitée sur le plateau de l'émission Chez Jordan, la septuagénaire est revenue sur son parcours, sa vie de couple ou encore son regret de ne jamais pu avoir d'enfant. Elle a également évoqué l'épineux sujet des retraites. Une thématique qui l'a vivement fait réagir car elle a estimé toucher de maigres revenus. "Si vous parlez de la retraite des acteurs, alors là, vous êtes bien tombé ! Parce qu'on n'a pas grand chose ! Il ne faut pas croire, on a moins que les gens qui travaillent", a-t-elle déploré. VOICI Marie-Christine Adam dévoile le montant de sa retraite 0 Afficher sur Watch Marie-Christine Adam se confie sur sa "petite" retraite Très agacée, Marie-Christine Adam a révélé toucher une retraite qui "n'atteint pas 2000 euros". "C'est pour ça qu'il faut continuer à travailler. (...) Tous les acteurs vous le diront, sauf certains qui sont metteurs en scène, auteurs, directeurs de théâtre. Alors là, on arrive à des retraites très conséquentes", a-t-elle expliqué, avant de confier qu'elle "n'arrive pas à vivre" avec 2 000 euros de retraite. "J'ai mis de l'argent de côté, j'ai fait mon petit bas de laine et puis, je continue de travailler. Heureusement ! Pas beaucoup en ce moment. Je fais un appel ! Je fais des pubs aussi", a-t-elle révélé. L'actrice a cependant regretté que ce genre de tournage payait "beaucoup moins" qu'avant. "C'est fini l'âge d'or de la pub", a-t-elle dévoilé. Encore une confidence de célébrité en plein débat sur la réforme des retraites.