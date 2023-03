Semaine nationale de prévention : Annaba enchaine les activités Lilia Mechakra by Lilia Mechakra 7 mars 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 6 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter A l’occasion de la semaine nationale de prévention qui s’étend du 5 au 11 mars, plusieurs évènements de sensibilisation ont été lancés au niveau des différentes infrastructures médicales de la wilaya et ce, sous le thème, « La prévention pour une meilleure santé : agissons maintenant ». Ainsi, jusqu’au 11 mars, différents acteurs du secteur médicale iront à la rencontre des citoyens lambda pour promouvoir la nécessité de la prévention et de l’adoption d’un mode de vie sain afin de limiter le risque de maladies à l’avenir. Tous les citoyens résidant à Annaba ou de passage à la wilaya sont appelés à répondre présents à cette initiative en participant aux journées portes ouvertes directement au niveau des établissements hospitaliers, à l’instar des CHU Ibn Rochd, Ibn Sina et Mohamed Nouaouria où les différents services ont installé des stands d’informations. Le centre de lutte anti-cancer, en plus de participer aux journées portes ouvertes, organise ce jeudi une journée scientifique portant sur le sujet des maladies infectieuses chez les patients atteints de cancers. Sur le cours de la révolution, ce sont les femmes qui sont à l’honneur, puisqu’un stand du service de gynécologie et d’obstétrique a été installé. Une équipe de spécialistes y a déjà reçu beaucoup de femmes venues demander des orientations sur différents sujets relatifs à la conception ou encore au dépistage de certaines maladies féminines. Ce déploiement de spécialistes de la santé est l’un des premiers de cette envergure au niveau de la wilaya. En y prenant part, les citoyens contribueront évidemment à la réussite de sa portée qui vise la sensibilisation en premier lieu, mais surtout un meilleur avenir aux sujets sains ou prédisposés à contracter certaines maladies. Rappelons que cette démarche a été lancée par le ministère de la Santé qui est en train de promouvoir la nécessité d’œuvrer à changer les comportements pour prévenir les maladies, et ce, à travers un travail de coordination entre le ministère de la Santé et les différents secteurs, à l’instar de l’Agriculture, le Commerce, l’Industrie, l’Environnement, l’Energie… Le ministre de la Santé a d’ailleurs appelé les acteurs du secteur à concourir à la réussite de cette semaine nationale de prévention et à réhabiliter le secteur de la Santé, au titre des démarches du Gouvernement visant à répondre aux besoins du secteur et à travers l’affectation du budget nécessaire pour répondre aux besoins des citoyens et faciliter leur accès aux soins. Par : M. L Lilia Mechakra Lilia Mechakra