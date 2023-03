Mitchell Elijah Weiser, un joueur allemand sur les tablettes de Belmadi (Vidéo) 8 mars 2023 0:47 Publié par admin Aucun commentaire DIA- 08 mars 2023 : La fédération algérienne de football est en contact avec un joueur binational. Il s’agit de l’algéro-allemand, Mitchell-Elijah Weiser. Le latéral droit de Werder Brême, formé au Bayern de Munich, pourrait être l’une des nouveautés lors du prochain stage des Verts. Mitchell Weiser est le fils de Patrick Weiser, également joueur professionnel allemand dans les années 1990. Sa mère est algérienne. Mitchell Weiser est sélectionné avec l’équipe d’Allemagne espoirs pour participer à l’Euro espoirs 2017. Les jeunes Allemands se hissent jusqu’en finale, où ils affrontent l’Espagne. Weiser est titulaire au poste d’ailier droit ce jour-là et donne la victoire, et donc le titre à son équipe, en inscrivant le seul but de la rencontre (1-0). Selon le média allemand spécialisé en sport « Kicker », un contact existe bel et bien entre les deux parties. Le joueur de 28 ans aurait même entamé les procédures pour retirer son passeport algérien et du coup, changer sa nationalité sportive, en passant de l’Allemande à l’Algérienne. Ainsi, il pourrait être la surprise de Belmadi Mitchell Weiser – Compétences et objectifs – Faits saillants – YouTube