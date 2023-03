Pierre Palmade totalement libre : il pourrait quitter l'hôpital, les conditions de sa libération dévoilées Ar

Pierre Palmade totalement libre : il pourrait quitter l'hôpital, les conditions de sa libération dévoilées Article de Bertrand Bielle • Hier à 18:05 269 commentaires Jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, prévue ce vendredi à 9h, Pierre Palmade devrait rester à l'hopital et ne pas y assister. Voici ce que l'on sait sur les conditions de sa libération. Pierre Palmade totalement libre : il pourrait quitter l'hôpital, les conditions de sa libération dévoilées Pierre Palmade totalement libre : il pourrait quitter l'hôpital, les conditions de sa libération dévoilées © BestImage, Cyril Moreau-Tiziano Da Silva En ce qui concerne l'affaire Pierre Palmade, le magistrat désigné pour statuer sur le référé-détention a estimé ce mardi 7 mars qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, qui a lieu ce vendredi 10 mars à 9h. L'humoriste repasse donc sous le régime du contrôle judiciaire, et n'est plus considéré comme en détention provisoire. L'escorte policière ne sera plus devant sa chambre d'hôpital à compter de maintenant, et ce jusqu'au résultat de l'audience de la chambre de l'instruction, qui a jusqu'au 16 mars pour statuer. Pierre Palmade retrouve donc certaines libertés mais doit toutefois se plier à des règles établies par son contrôle judiciaire (sans bracelet électronique). Voici les obligations actuelles de son contrôle judiciaire, qui est toujours valable tant que la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'aura pas rendue pas une décision différente : - ne pas quitter le territoire français (métropole) - interdiction d'aller en Seine-et-Marne - interdiction de conduire - interdiction de fréquenter les deux hommes qui étaient à bord de sa voiture lors de l'accident, Sambou G. et Mohcine E.A. - se soumettre à des soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication Absent à l'audience ? Cette audience sera publique puis probablement à huis clos. Pierre Palmade n'y participera probablement pas pour raisons médicales, lui qui a récemment été victime d'un AVC. Pour rappel, après avoir provoqué un grave accident en région parisienne le 10 février dernier, alors qu'il était alors sous l'emprise de la cocaïne, il avait été placé en détention provisoire le 27 février à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où il était hospitalisé à cause de son AVC. Mais il n'avait pas pu être mis en prison car son état de santé ne le permettait pas. Depuis, il avait été transféré à l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson, pour subir une intervention chirurgicale de 48H.