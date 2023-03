Signature d'une convention de partenariat Sonatrach nouveau sponsor de la FAF pour deux ans Placeholder R.S P

Signature d'une convention de partenariat Sonatrach nouveau sponsor de la FAF pour deux ans Placeholder R.S PUBLIÉ 09-03-2023, 14:30 La Fédération algérienne de football (FAF) et le groupe Sonatrach ont procédé, ce jeudi 9 mars 2023 au niveau du siège de l’entreprise pétrolière à Hydra, à la signature d’une convention de sponsoring pour une durée de deux ans (2023 – 2024). La cérémonie de signature, présidée par M. Touafik HAKKAR, Président Directeur-Général du groupe Sonatrach, et M. Djahid ZEFIZEF, Président de la Fédération algérienne de football, s’est déroulée en présence des cadres supérieurs de cette société et des membres du bureau fédéral, en l’occurrence M.M. Mohamed MAOUCHE, Djamel MERBOUT, Azzedine ARAB, Hakim MEDDANE et Karim CHETTOUF, le secrétaire général de la FAF, M. Mounir D’BICHI, Lors de son intervention, le Président de la FAF a souligné l’importance de ce nouveau partenariat avec la plus grande entreprise du pays, et même d’Afrique. "C’est pour moi un immense honneur et un réel plaisir d’être présent aujourd’hui parmi vous dans le cadre de la signature d’un accord de partenariat liant la plus grande entreprise et la plus grande fédération sportive du pays, dira ZEFIZEF. Cet accord de partenariat a pour objet d’ouvrir une nouvelle page d’une étroite collaboration permettant à la Fédération algérienne de football de bénéficier d’un apport et d’un accompagnement pour la réalisation de plusieurs de ses importants projets inscrits dans son programme de développement du football et de soutien aux différentes sélections nationales, notamment la première sélection du pays, appelées toutes à honorer leurs engagements lors des prochaines échéances. Cette convention répond aussi aux attentes des deux institutions et de leurs encadrements afin de mettre en commun tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs escomptés, car conscients des possibilités offertes en la matière’’, Pour M. HAKKAR, cette convention conforte le statut d’entreprise citoyenne du groupe Sonatrach, dont l’apport est indéniable dans la cohésion sociale, le renforcement des acquis, la consolidation de la dimension économique et celle du développement du sport en Algérie. Le P-DG du groupe Sonatrach a affirmé également que cet accord constitue le socle d’une relation d’avenir qui ouvrira d’autres perspectives de coopération, au-delà de la durée de la convention, qui court sur deux années, d’autant que le football demeure un fait social majeur qui captive la vie des algériens, et plus particulièrement à travers l’équipe nationale. Les deux hommes ont, par la suite, paraphé le document tout en saluant les efforts entrepris par les cadres des deux institutions pour la finalisation de cette convention qui scellera le départ de nouvelles victoires et de moments d’allégresse pour tout le peuple algérien. Placeholder R.S PUBLIÉ 09-03-2023, 14:30