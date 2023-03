"TPMP": Gérard Fauré accuse Pierre Palmade de consommer du "sang d'enfants", Cyril Hanouna rend l'antenn

"TPMP": Gérard Fauré accuse Pierre Palmade de consommer du "sang d'enfants", Cyril Hanouna rend l'antenne, C8 condamne ven. 10 mars 2023 à 10:12 AM UTC+1 Dans cet article: Pierre Palmade Humoriste, metteur en scène et acteur français Gérard Fauré dérape dans Gérard Fauré dérape dans "TPMP", Cyril Hanouna rend l'antenne - Face aux propos de l'invité sur le plateau de "Touche pas à mon poste", l'émission de Cyril Hanouna et C8 ont annoncé se désolidariser des propos tenus sur l'antenne de la chaîne. Un nouveau dérapage pour "Touche pas à mon poste". Jeudi 9 mars, Cyril Hanouna recevait un invité spécial : Gérard Fauré, un ancien dealer bien connu pour exposer les prétendues consommations de drogues des célébrités. À l'origine, il devait s'exprimer sur l'affaire Pierre Palmade. Mais l'invité s'est laissé emporter et a légèrement débordé sur des sujets fantasques, voire complotistes. Et toujours sans preuves. En direct, il a affirmé que le Vatican est un gros exportateur de cocaïne. Choquée, Valérie Bénaïm s'est interposée : "Non mais, on ne peut pas dire que le pape est un dealer !". "J'ai pas dit dealer, Bénaïm !", s'est agacé Gérard Fauré avant d'ajouter : "J'ai mal parlé, le Vatican est le plus grand exportateur mondial de cocaïne mais le Pape c'est le patron du Vatican". Il serait "bien placé" pour savoir car "beau-père était ambassadeur et journaliste affilié au Vatican". Toujours selon ses dires "d'après ce qu'il disait, y'avait le Pape, y'avait le chef de la mafia italienne et le chef de la police romaine. Dans les soirées, dans des salles très spéciales...". Adrénochrome Toujours sur le sujet des drogues, l'ancien dealer s'est lancé sur le sujet de "l'adrénochrome". Il s'agirait, selon ses dires, d'une drogue de synthèse faite de "sang d'enfants sacrifiés". Et toujours selon lui, l'humoriste Pierre Palmade aurait pu en consommer. "Ces enfants sont kidnappés, issus d'un... Lire la suite