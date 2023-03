Maroc : l’Espagne ouvre la porte pour la Coupe du monde 2030 ! 9 MARS 2023 Fouzi Lekjaa, Gianni Infantino ©Spo

Maroc : l’Espagne ouvre la porte pour la Coupe du monde 2030 ! 9 MARS 2023 Fouzi Lekjaa, Gianni Infantino ©Sports Inc By Icon Sport Après avoir dans un premier temps renoncé à joindre le Maroc à leur candidature commune pour l’organisation de la Coupe du monde 2030, l’Espagne et le Portugal discutent désormais avec le Royaume chérifien ! La bombe a été lâchée ce jeudi par le journal madrilène AS ! D’après nos confrères, les deux pays ibériques, qui avaient initialement prévu de faire équipe avec l’Ukraine, ont en effet décidé de revoir leurs plans. La faute à l’affaire impliquant le président de la fédération ukrainienne de football, Andriy Pavelko. Visé par une enquête pour fraude et blanchiment d'argent, le dirigeant a été suspendu jusqu’à nouvel ordre et risque jusqu'à 12 ans de prison. Conscients que cette affaire risque de faire du mal à l’image de leur candidature, l’Espagne et le Portugal ont décidé d’assurer leurs arrières en sollicitant le Maroc. Pour l’heure, cette piste ressemble davantage à un plan B en cas de mise à l’écart de l’Ukraine mais AS fait tout de même état de sérieux contacts avec le Royaume, amenés à s’intensifier dans les semaines à venir. La FIFA doit en effet présenter le cahier des charges pour organiser le Mondial 2030 en juin prochain puis annoncer l’heureux élu au troisième trimestre 2024. Le Maroc battu pour 2026 Selon la même source, alors que la FIFA était dans un premier temps réticente à la mise en place de candidatures regroupant des pays issus de confédérations différentes, la possible associations entre la Grèce et l’Arabie Saoudite a contribué à faire sauter une barrière et explique aussi la main tendue au Maroc. Après leurs échecs pour organiser le Mondial en 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026, les Lions de l’Atlas tiennent une belle opportunité de toucher enfin au but. Ces rumeurs pourraient aussi booster leurs chances d’organiser la CAN 2025, dont le pays-hôte doit être désigné dans les prochains mois… Pour rappel, l'Argentine, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay ont aussi annoncé leur candidature commune pour 2030 et cette formule de co-organisation est désormais favorisée par la FIFA, qui a attribué l’édition 2026 au trio Etats-Unis-Mexique-Canada. Romain Lantheaume Romain Lantheaume