Les restos du cœur Jean-Jacques Goldman Moi je file un rencart à ceux qui n'ont plus rien Sans idéologie, dis

Les restos du cœur Jean-Jacques Goldman Moi je file un rencart à ceux qui n'ont plus rien Sans idéologie, discours ou baratin On vous promettra pas les toujours du grand soir Mais juste pour l'hiver à manger et à boire À tous les recalés de l'âge et du chômage Les privés du gâteau, les exclus du partage Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste Demain nos noms peut-être grossiront la liste Aujourd'hui, on n'a plus le droit Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid Dépassé le chacun pour soi Quand je pense à toi, je pense à moi Je ne te promets pas le grand soir Mais juste à manger et à boire Un peu de pain et de chaleur Dans les restos, les Restos du Coeur Aujourd'hui, on n'a plus le droit Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid Autrefois, l'on gardait toujours une place à table Une chaise, une soupe, un coin dans l'étable Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes Les autres sont toujours, toujours en overdose J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir Mais pour tout dire ça gâche un peu le goût de nos plaisirs C'est pas vraiment ma faute si y'en a qui ont faim Mais ça le deviendrait si on n'y change rien Aujourd'hui, on n'a plus le droit Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid Dépassé le chacun pour soi Quand je pense à toi, je pense à moi Je ne te promets pas le grand soir Mais juste à manger et à boire Un peu de pain et de chaleur Dans les restos, les Restos du Coeur Aujourd'hui, on n'a plus le droit Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid J'ai pas de solution pour te changer la vie Mais si je peux t'aider quelques heures, allons-y Y'a bien d'autres misères, trop pour un inventaire Mais ça se passe ici, ici et aujourd'hui Aujourd'hui, on n'a plus le droit Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid (aujourd'hui nos paupières, nos portes sont closes) Dépassé le chacun pour soi Quand je pense à toi, je pense à moi (les autres sont toujours, toujours en overdose) Je ne te promets pas le grand soir Mais juste à manger et à boire Un peu de pain et de chaleur Dans les restos, les Restos du Coeur Aujourd'hui, on n'a plus le droit Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid Dépassé le chacun pour soi Quand je pense à toi, je pense à moi Je ne te promets pas le grand soir Mais juste à manger et à boire Un peu de pain et de chaleur Dans les restos, les Restos du Coeur Aujourd'hui, on n'a plus le droit Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid Dépassé le chacun pour soi Quand je pense à toi, je pense à moi Je ne te promets pas le grand soir Mais juste à manger et à boire Un peu de pain et de chaleur...