On lâche rien HK & Les saltimbanks Du fond d'ma cité HLM Jusque dans ta campagne profonde Notre réalité est l

On lâche rien HK & Les saltimbanks Du fond d'ma cité HLM Jusque dans ta campagne profonde Notre réalité est la même Et partout la révolte gronde Dans ce monde on n'avait pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas né dans un palace On n'avait pas la CB à papa SDF, chômeurs, ouvriers Paysans, immigrés sans papier Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les tête se remettent à tomber On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien (waloo) On lâche rien On lâche rien On lâche rien Ils nous parlaient d'égalité Et comme des cons on les a crus Démocratie, fais-moi marrer Si c'était le cas on l'aurait su Que pèse notre bulletin de vote Face à la loi du marché C'est con, mes chers compatriotes Mais on s'est bien fait baiser Et que pèsent les droits de l'homme Face à la vente d'un Airbus Au fond y a qu'une seule règle en somme Se vendre plus pour vendre plus La République se prostitue Sur le trottoir des dictateurs Leurs belles paroles on n'y croit plus Nos dirigeants sont des menteurs On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien (waloo) On lâche rien On lâche rien On lâche rien C'est tellement con, tellement banal De parler de paix et de fraternité Quand des SDF crèvent sur la dalle Et qu'on mène la chasse aux sans papiers Qu'on jette des miettes aux prolétaires Juste histoire de les calmer Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires Trop précieux pour notre société C'est fou comme ils sont protégés Tous nos riches et nos puissants Y a pas à dire ça peut aider D'être l'ami du président Cher camarade, cher électeur Cher citoyen consommateur Le réveil a sonné, il est l'heure De remettre à zéro les compteurs Tant qu'y a de la lutte y a de l' espoir Tant qu'y a de la vie y a du combat Tant qu'on se bat c'est qu'on est debout Tant qu'on est debout on lâchera pas La rage de vaincre coule dans nos veines Maintenant tu sais pourquoi on se bat Notre idéal bien plus qu'un rêve Un autre monde on n'a pas l'choix On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien (waloo) On lâche rien (waloo) On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien (waloo) On lâche rien (waloo) On lâche rien On lâche rien Waloo On lâche nada On lâche rien Niente Waloo