Les P-DG de Imetal et Sider sous les verrous Nouveau scandale à Annaba! Cinq personnes ont été mises en déten

Les P-DG de Imetal et Sider sous les verrous Nouveau scandale à Annaba! Cinq personnes ont été mises en détention provisoire. Plusieurs autres sont sous contrôle judiciaire. Un lourd dossier qui réserve beaucoup de surprises. Plusieurs responsables incarcérésPlusieurs responsables incarcérés Branle-bas de combat à Imetal et Sider de Annaba. Les dernières 72 heures ont été marquées par l’arrestation de plusieurs dirigeants, responsables, cadres et syndicalistes de ces deux entreprises publiques. Ils ont été présentés, hier, devant la cour d’Alger. Le juge d’instruction a décidé de mettre cinq d’entre eux en détention provisoire, à leur tête, les deux P-DG de ces sociétés. Autres responsables mis sous les verrous, le directeur général adjoint chargé de l’administration (DGA) à Sider, le directeur de l’unité de Annaba de l’Entreprise nationale de récupération, ainsi que l’actuel secrétaire général de l’entreprise Sider et ex-président du comité de participation (CP). D’autres responsables sont sous contrôle judiciaire, à l’instar du directeur financier et de la comptabilité (DFC), le chargé du suivi de la production (bobines) de l’unité du laminoir à chaud (LAC) On apprend de sources qu’une quarantaine de personnes ont été entendues par la justice. Les mêmes sources font savoir que sur réquisition des autorités compétentes, tous les comptes bancaires du complexe El-Hadjar et le groupe Imetal ainsi que les comptes du Comité des oeuvres sociales, ont été gelés. Une mesure prise, nous précise-t-on, suite aux enquêtes menées dans le complexe Sider. Ce dernier est dans l’oeil de mire de la Sclco (Service central de lutte contre le crime organisé). Ce service relevant de la Dgsn (direction générale de la Sûreté nationale, spécialisé dans les enquêtes et investigations liées aux grands crimes, dont ceux financièro- économiques. Aux termes de certaines indiscrétions, les enquêteurs de ce service mis en place en 2021 pour la protection de l’économie nationale, auraient déjà entamé leurs enquêtes. Une tâche qui s’effectuera en coordination avec l’Office national de répression de la corruption (Onrc) et de la haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ainsi que la cellule d’enquête financière pour auditionner plusieurs responsables dirigeants, des cadres et des syndicalistes, dont entre autres, le P-DG du groupe Imetal et le P-DG du groupe Sider, ainsi que le DFC interpellé au sein du complexe Sider à Annaba. Sont également ciblés par cette enquête d’envergure, plusieurs autres anciens dirigeants, responsables, cadres et syndicalistes, ont expliqué nos sources qui ont fait savoir que des opérateurs économiques activant à l’intérieur du complexe ont été convoqués dans le cadre de cette enquête. Celle-ci a trait, nous précise-t-on, à des faits à caractères de corruption, relevés par la commission chargée de l’audit au complexe. Cette commission, dont le rapport établi a relevé outre, la gestion désastreuse du complexe, la manipulation et le sempiternel problème des conflits d’intérêts en plus de l’ingérence dans la gestion du complexe, notamment par le syndicat, qui s’est autoproclamé gestionnaire responsible de l’usine. Un syndicat devenu par la bénédiction de plusieurs parties, une menace pour la direction du complexe, qui préserve les intérêts de certaines entreprises de sous-traitance, parrainées par la direction du groupe Imetal. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 14-03-2023 Partager