La Banque d'Algérie révèle ses réserves de change 52 milliards de dollars dans les caisses Le Fonds de régul

La Banque d'Algérie révèle ses réserves de change 52 milliards de dollars dans les caisses Le Fonds de régulation des recettes (RFR) présente un solde positif de 698,1 milliards de dinars à fin septembre 2022. La santé financière va bienLa santé financière va bien Dans une note analysant les principales évolutions de la conjoncture macroéconomique et financière nationale au cours des neuf premiers mois de l'année 2022, la Banque d'Algérie estime que «la situation macroéconomique de l'Algérie s'est nettement améliorée». Cela intervient alors que «l'économie mondiale a sensiblement ralenti dans un contexte marqué essentiellement par une inflation persistante, des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et un resserrement monétaire», ajoute la même source. Ainsi, les réserves de change de l'Algérie s'élèvent à 52,76 milliards de dollars à fin septembre 2022 contre 44,72 milliards de dollars à fin septembre 2021. Le stock d'or monétaire de l'Algérie à fin septembre 2022, est resté inchangé à 158,35 tonnes d'or. Autre indicateur positif, la dette extérieure a enregistré une tendance à la baisse durant cette même période. L'encours de la dette extérieure est estimé à fin septembre 2022 à 2,914 milliards de dollars contre 3,062 milliards de dollars à fin décembre 2021. Sur un autre plan, la Banque d' Algérie a noté que le Fonds de régulation des recettes (RFR) présente un solde positif de 698,1 milliards de dinars à fin septembre 2022. Ce fonds a été alimenté par les excédents enregistrés en termes de fiscalité pétrolière prévue par la loi de finances 2022. En outre, la liquidité globale des banques s'élève à fin septembre 2022 à 1809,1 milliards de dinars contre 1229,7 milliards de dinars à fin septembre 2021, soit une hausse de 477,2milliards de dinars. Comparativement à septembre 2021, la liquidité bancaire a augmenté de 579,4 milliards de dinars. De même les crédits accordés à l'économie et aux ménages ont connu une augmentation. L'encours des crédits accordés en 2022 à l'économie a atteint 10 202,9 milliards de dinars contre 9794,7 milliards de dinars à fin 2021, soit une hausse de 4,17%. À fin septembre 2022, l'encours des crédits accordés aux entreprises publiques a atteint 4226,7 milliards de dinars contre 3976,4 milliards de dinars à fin 2021, soit une progression de 6,30%. De même, les encours des crédits octroyés aux entreprises privées et ménages ont enregistré des hausses respectives de 1,57% et 7,73%. Au sujet des finances publiques, le solde global du Trésor a enregistré un excédent de 316,5 milliards de dinars à fin août 2022 contre un déficit de 1111,7 milliards de dinars à la même période de l'année 2021. Cet excèdent est essentiellement dû à la hausse des recettes budgétaires, notamment celles des hydrocarbures. En effet, les exportations d'hydrocarbures ont enregistré une forte hausse de 18,48 milliards de dollars à fin septembre 2022, comparativement à fin septembre 2021, passant ainsi de 24,10 milliards de dollars à 42,58 milliards de dollars à fin septembre 2022. Cette augmentation est le résultat de la forte hausse des prix du pétrole et du gaz. Selon la Banque d' Algérie «le prix moyen du pétrole a atteint 109 dollars le baril pour les neuf premiers mois de 2022 contre 72,7 dollars le baril pour l'année 2021, tandis que le prix du gaz a plus que doublé pendant cette même période, passant de 5,2 USD/ million de BTU en 2021 à 11,5 USD/ million de BTU au cours des neufs premiers mois de 2022. La même source a rappelé que les exportations d'hydrocarbures ont atteint à fin septembre 2022 leur plus grand niveau depuis huit ans. Mohamed BOUFATAH 00:00 | 14-03-2023