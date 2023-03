L'inflation recule L'inflation globale a décéléré pour atteindre un taux de 1,22% au 3e trimestre 2022, cont

L'inflation recule L'inflation globale a décéléré pour atteindre un taux de 1,22% au 3e trimestre 2022, contre 3,52% au trimestre précédent. Reflétant des avancées notables sur le plan macroéconomique, durant ces dernières années, le dernier rapport de la Banque d'Algérie, met en avant l'impact de ces résultats, sur le taux d'inflation et sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le document explique que «L'inflation s'est avérée persistante et a atteint des niveaux jamais observés depuis plusieurs décennies. La flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie suite aux retombées de Covid-19 et au conflit russo-ukrainien continuent d'éroder les revenus réels. Toutefois, la plupart des produits de base se sont inscrits en baisse durant le troisième trimestre 2022, comparativement au trimestre précédent.» Il faut dire que cette évolution découle des grands changements engendrés par les réformes engagées depuis plus de deux années, et des décisions et orientations mises en place pour redresser la situation économique et financière du pays. À ce titre, le rapport de la Banque d'Algérie précise que ««L'essentiel de l'inflation est généré par celle des produits alimentaires, cependant sa contribution s'est atténuée progressivement passant de 67,19% au troisième trimestre 2021 à 63,28% au troisième trimestre 2022.» En termes de résultats, «l'inflation globale a décéléré pour atteindre un taux de 1,22% au troisième trimestre 2022, contre 3,52% au trimestre précédent. Alors que la hausse des prix des biens alimentaires a ralenti considérablement au troisième trimestre 2022 à 0,80% sur un trimestre, contre 6,24% enregistré au deuxième trimestre 2022, en raison de la décélération des prix des produits agricoles frais». Sur le terrain, ces chiffres expriment l'émergence d'une nouvelle dynamique de production et d'investissement, qui commence à porter ses fruits et atteste de la pertinence des directions adoptées par l'État. Dans le même sillage, il est important de noter que les répercussions de ces évolutions ont eu également des effets inédits sur les mouvements de change, et sur le positionnement de la valeur de la monnaie nationale. C'est ce qu'a révélé le rapport de la Banque d'Algérie, indiquant que «durant le troisième trimestre de l'année 2022, le dinar algérien a gagné 3,9% de sa valeur contre le dollar américain et 10,5% contre l'euro». Il y a lieu de préciser qu'en dépit des reculs qu'a connus la monnaie européenne durant cette période, l'appréciation du dinar découle également du décollage économique, et des équilibres financiers atteints durant ces exercices. Cela étant, il est indéniable que ces premiers résultats demeurent dans la nécessité d'une valorisation objective, essentiellement en rapport avec l'activité économique, les actions de bancarisation, et l'activité de la Bourse algérienne. Dans le détail, le rapport de la Banque d'Algérie a précisé que «le dinar algérien a connu une forte appréciation de 11,92% face à l'euro, passant ainsi de 157,0045 dinars pour un euro à fin décembre 2021 à 138,2903 dinars pour un euro à fin septembre 2022, et une légère dépréciation de 1,36% face au dollar passant ainsi de 138,8376 dinars pour un dollar à 140,7248 dinars pour un dollar entre fin décembre 2021 et fin septembre 2022». Ali AMZALAli AMZAL 00:00 | 14-03-2023 Share