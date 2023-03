Essem’hili ! Khessert’lek ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 14-03-2023, 11:00 - Sidi Cheikh, je suis venu me c

Essem’hili ! Khessert’lek ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 14-03-2023, 11:00 - Sidi Cheikh, je suis venu me confesser ! - Inna Allah Ghafour Rahim ! Quel est ton péché mon fils ? - Je me suis fait une omelette ! - Aïe ! Aïe ! Aïe ! C’est grave, mon fils ! Mais maâlich. Inna Allah Ghafour Rahim. Récite 10 fois la Fatiha et ça devrait aller. Inchallah pitet’ ! - L’omelette était aux oignons, Sidi Cheikh… - Pour un péché capital, vois plus haut mon fils. Directement. Khatini ! - ??? Ah ouais, d’accord ! C’est de cet ordre-là ? C’est à ce niveau que çà se situe ? Bon ! Il ne me reste plus qu’un truc à faire. Ou plutôt plusieurs. D’abord, des gâteaux. Acheter une boîte de gâteaux parmi les plus succulents. Parce que j’ai gros à me faire pardonner. Ensuite, mettre mon plus beau costume. En clair, faut que j’en achète un en urgence, vu que je n’ai jamais eu de costume. Ensuite, que je m’entraîne face à la glace à faire mon plus beau sourire cajoleur. Celui que je dégaine dans les grandes occasions. Ensuite, que je choisisse le meilleur moment pour y aller. Et surtout, avoir le courage d’y aller, parce que mes torts sont énormes à son égard. Je n’ai pas été juste avec elle. Je lui aie même manqué de respect. J’ai eu des mots malheureux sur ses pattes d’oie aux coins des yeux. J’ai plaisanté de manière grossière sur ses orbites exorbitées et ternes. Dans des moments de grand égarement, je lui ai même balancé qu’elle n’était plus de première jeunesse, qu’elle se déplaçait de plus en plus difficilement, et qu’il ne me sera pas possible de la traîner comme un boulet plus longtemps. Vous voyez comme l’homme peut être ignoble et ingrat. Pourtant, elle a toujours été là pour moi. Dès le premier jour de notre rencontre, elle s’est pliée en quatre pour moi. Elle a tout supporté ! Elle m’a littéralement porté ! Jamais elle ne s’est plainte d’un quelconque dépassement, et Dieu sait que j’en ai commis des dépassements avec elle. J’ai carrément dépassé les bornes et ne m’en suis jamais vraiment excusé. Imaginez jusqu’où j’ai poussé l’outrage. Un jour, je l’aie même abreuvé d’insultes au bord de la route devant des gens ébahis face à mon comportement de goujat, juste parce qu’elle était épuisée, n’arrivait pas à pousser plus loin et ne demandais qu’à étancher sa soif et à reposer ses vieux membres. Oui ! J’ai commis tous ces outrages et d’autres encore que je n’ose avouer ici. Alors, aujourd’hui, surtout aujourd’hui que je découvre, effaré, les prix des nouvelles voitures importées par les concessionnaires, que je ne veux même pas jeter un œil sur les tarifs d’un véhicule de moins de trois ans livré en Algérie, il faut que j’aille faire pénitence auprès de ma bonne vieille guimbarde. Elle est repassée et plus très fraîche. Sur les rotules. À plat. Fumant et crachotant par tous ses orifices. Mais, Allah Ghaleb ! Il me faut encore la bichonner. Lui redonner du «Chéri » ! C’est avec elle que je veux finir mes « jours roulants » ! Et surtout, lors de nos haltes de plus en plus fréquentes — eh oui, forcément, avec les pannes — c’est avec elle et avec aucune autre que je fumerai encore longtemps, je l’espère, du thé pour rester, capot ouvert et mains dans le cambouis, éveillé ensemble à ce cauchemar qui continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 14-03-2023, 11:00