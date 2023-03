SITES INCENDIES À JIJEL : Plus de 4.000 arbustes plantés à Boucharef La Rédaction by La Rédaction 12 mars 2023

SITES INCENDIES À JIJEL : Plus de 4.000 arbustes plantés à Boucharef La Rédaction by La Rédaction 12 mars 2023in Jijel, Régions A A 0 0 SHARES 6 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Une grande campagne de reboisement a été lancée, ce samedi, dans la zone forestière de Boucharef, dans la commune de Settara, au Sud-Est de la wilaya de Jijel. Impliquant plusieurs secteurs, cette opération, qui rentre dans le cadre de la réhabilitation des écosystèmes des zones forestières incendiées, a été supervisée par le wali, Ahmed Meguellati, en présence du P/APW, Samir Bouhaouia, et des autorités militaires et sécuritaires, selon ce que rapporte le site officiel de la wilaya de Jijel. Il est fait état de la plantation de 4.800 arbustes toutes espèces confondues, dont principalement le chêne-liège, le caroubier et le châtaignier. Il est précisé que cette campagne se poursuivra dans les prochains jours et couvrira toutes les zones touchées par les incendies. Pour rappel, la localité de Boucharef, dans la commune de Settara, a été le théâtre d’un incendie ravageur durant l’été 2021, qui a emporté des dizaines d’hectares de couvert végétal, causant dans le même sillage d’importants dégâts matériel dans les secteurs avicole, apicole et de l’arboriculture. En plus de l’indemnisation des victimes de ces incendies, cette campagne a été lancée pour réhabiliter tout le site de cette région à vocation forestière. Toutefois, si cette opération est saluée à plus d’un égard, certains lancent des appels à la protection et l’entretien du site boisé pour sa réhabilitation totale. Le site est connu pour être un lieu de pâturage des animaux de la région, ce qui risque de porter atteinte à la superficie couverte par cette action de reboisement. Les forêts occupent 137.457 ha, soit 57% de la surface totale de la wilaya de Jijel. Les incendies durant les périodes de chaleur ne cessent toutefois de causer des dégâts importants à ce couvert végétal, englobant plusieurs espèces, notamment le chêne-liège, qui représente un riche patrimoine local. Des efforts sont consentis par la Conservation des forêts pour réhabiliter et régénérer les zones incendiées à travers toutes les communes. Par : Amor Z