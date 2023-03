Zones industrielles d’Annaba : La clé de la relance économique Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 12 mars 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 34 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le foncier dans les zones industrielles de la wilaya d’Annaba a été, durant plusieurs années, dilapidé par de faux investisseurs qui se présentaient comme tels, documents à l’appui, afin de bénéficier des avantages accordés dans le cadre de l’ex-CALPI sans concrétiser le moindre projet et détourner les assiettes de terrain obtenues dans des projets contraires à ceux pour lesquels ils ont soumissionné. Pour preuve, les quatre zones industrielles et les six zones d’activités fonctionnent au ralenti parce que, d’une part, la plupart des terrains affectés sont restés en l’état. Certains de leurs propriétaires se sont contentés de clôturer les parcelles sans plus. Certaines de ces parcelles sont devenues de véritables dépotoirs pour déchets de toutes sortes. D’autre part, ces zones ne répondent plus aux normes et génèrent d’énormes problèmes qui décourageaient les vrais investisseurs. En effet, dans la plupart de ces zones, l’éclairage public est défaillant, l’aménagement y est des plus sommaires avec des routes défoncées et où les nids de poule et les crevasses sont légion. L’une des plus importantes zones industrielles de la wilaya d’Annaba, à savoir la ZI de Aïn Berda, s’étend sur plus d’une centaine d’hectares. Cet espace est destiné à abriter de nombreux investisseurs et est à même de créer quelque 20.000 emplois. Elle attend toujours d’être alimentée en gaz et électricité. Lors de sa visite à Annaba, le mois de juillet dernier, le président directeur général du groupe SONELGAZ avait annoncé son électrification à partir du 1er trimestre 2023 et que le projet n’excèdera pas les 8 mois. Il y a lieu de relever que certaines unités industrielles, notamment l’une spécialisée dans le stockage des céréales et la production des pâtes et l’autre dans le conditionnement, sont totalement achevées mais non opérationnelles pour non raccordement au réseau électrique. Devant ce phénomène de léthargie de ces zones industrielles et zones d’activités commerciales à travers la wilaya d’Annaba, l’administration a intenté des actions en justice pour récupérer ce foncier industriel sur la base du non-respect des cahiers de charges ; elle attend toujours ces précieuses parcelles au profit de vrais investisseurs. Il est ainsi impératif de redonner aux zones industrielles leurs vraies fonctions, en l’occurrence, abriter les leviers d’une réelle relance économique. Par : A.Ighil