Lionel Messi déçu, il demande le divorce Article de Hocine Harzoune • Il y a 1 h Ce rêve pourrait bien dev

Lionel Messi déçu, il demande le divorce Article de Hocine Harzoune • Il y a 1 h Ce rêve pourrait bien devenir réalité cet été, puisque Foot Mercato rapporte que l'Argentin souhaite revenir à l'issue de son contrat au Paris Saint-Germain. Les négociations concernant un nouveau contrat avec les champions de France se sont enlisées ces dernières semaines et un départ semble de plus en plus probable. Messi PSG Messi PSG © Getty Lionel Messi PSG 2022-23 Lionel Messi PSG 2022-23 © Getty Messi vers le Barça Vidéo associée: Cette fan de Foot se transforme en Lionel Messi (Dailymotion) Les dirigeants du FC Barcelone seraient ravis de cette nouvelle et ont commencé à chercher des solutions pour pouvoir s'offrir Messi, dont le salaire serait probablement élevé. En raison de la situation financière précaire du club, il pourrait être difficile d'enregistrer le joueur de 35 ans. Messi et sa famille considèrent toujours Barcelone comme leur "maison", et il est probable que cela ait contribué à sa décision de revenir. Messi serait une excellente recrue pour une équipe barcelonaise en pleine renaissance, mais il est essentiel que le club n'affecte pas négativement ses finances en tentant de le recruter cet été. Toutefois, s'il est possible de l'intégrer dans le plafond salarial de la Liga, ce serait un coup de génie.