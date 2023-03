Pièces de rechange du téléphérique ‘’détournées’’ vers Blida : Le wali d’Annaba saisit Cherfa Bouchra Naamane by Bouchra Naamane 21 mars 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 73 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le wali d’Annaba, M. Djamel Eddine Berimi, a révélé, dans la journée d’hier, la possibilité de déposer une plainte virulente auprès du ministère des Transports contre l’entreprise chargée de réparer le téléphérique à Annaba. Cette déclaration a été effectuée suite à une information portant sur le transfert du matériel de maintenance et des pièces détachées du téléphérique de la wilaya d’Annaba à la wilaya de Blida pour les utiliser dans la réparation du téléphérique de ladite wilaya. Le wali a déclaré à la presse locale : “On m’a informé que l’entreprise chargée de la remise en service du téléphérique d’Annaba avait envoyé des moteurs et des pièces spéciales à la wilaya de Blida pour réparer le téléphérique dans cette ville. J’ai posé la question au directeur des Transports d’Annaba et il m’a confirmé que l’information était correcte. À partir de là, je suis en train de rédiger une lettre au ministère des Transports et je vais protester vigoureusement contre cette action”, avant d’ajouter : “Cette entreprise relève de la wilaya d’Annaba et tout ce qui se passe à l’intérieur doit être porté à ma connaissance. Cette entreprise n’a demandé l’autorisation ni au chef de la daïra d’Annaba, ni au wali. Le projet de réparation du téléphérique a été retardé plusieurs fois jusqu’à ce qu’il soit décidé de le livrer en juin. Mais je ne pense pas qu’il sera livré à temps”. Le premier responsable de la wilaya a également fait savoir qu’il rendra visite à l’atelier du téléphérique à Annaba pour vérifier lui-même cette situation. Ainsi, il va sans dire que la population de Séraidi, isolée sur les hauteurs des montagnes de l’Edough, devra, pour la énième fois, faire preuve de patiente, étant donné que la dernière date de la mise en service a été annoncée pour le mois de janvier 2023. En effet, lors d’un précédent entretien téléphonique, tenu le mois de décembre 2022 avec le chef de projet chargé de la réhabilitation du téléphérique reliant les communes de Séraidi et d’Annaba, M. Rachid BenZaim avait annoncé que l’infrastructure sera opérationnelle le mois de mars 2023. Cependant, notre interlocuteur avait précisé que cette estimation était ” théorique ” et qu’il était difficile de fixer une date exacte pour la mise en service, car les responsables du projet rencontrent des difficultés pour récupérer les conteneurs contenant les matériaux nécessaires à la réhabilitation de l’équipement. M. BenZaim avait déclaré que ses services avaient récemment reçu le premier conteneur, ce qui permettra de lancer l’opération de démontage des pylônes existants, d’installer les micropieux et les nouveaux pylônes, à partir de décembre 2022. Par : Bouchra Naamane