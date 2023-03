La télécabine d'Annaba est une télécabine urbaine qui relie Annaba à Seraïdi en Algérie. Elle a été mise en s

La télécabine d'Annaba est une télécabine urbaine qui relie Annaba à Seraïdi en Algérie. Elle a été mise en service en 1986. D'une longueur de 4 150 mètres, c'est le plus long transport urbain par câble d'Afrique. Historique La télécabine d'Annaba a été mise en service en 1986 et rénovée en 20081. Le 24 janvier 2019, un glissement de terrain provoque l'affaissement d’un pylône et la chute d’une télécabine ce qui entraîne la fermeture de la télécabine2. En 2021, une nouvelle opération de rénovation a eu lieu en vue de la remise en service de la télécabine. Cette opération a consisté en en la restauration des bâtiments, des gares et des pylônes3. Caractéristiques La télécabine d'Annaba en 2018 Il s'agit d'une télécabine à pince débrayable. La longueur du parcours est d'environ 4 150 mètres1. Stations de la télécabine d'Annaban1. Numéro Nom Caractéristique Altitude 1 Annaba Gare motrice 10 m 2 Seraïdi Gare tension 850 m L'installation dispose de 68 cabines d'une capacité de six personnes desservant alternativement les deux stations du téléphérique. La durée du trajet est d'environ 17 minutes1,4. Exploitation La télécabine d'Annaba est exploitée par l'Entreprise de transport algérien par câbles (ETAC). Elle transporte en moyenne 2 500 voyageurs par jour et assure un service quotidien de 7 h à 18 h1.