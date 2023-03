Annaba Qui a détourné les pièces du téléphérique? Une ou plusieurs pièces devant servir à sa réparation, aura

Annaba Qui a détourné les pièces du téléphérique? Une ou plusieurs pièces devant servir à sa réparation, auraient été détournées vers le téléférique d’une autre wilaya. Les autorités de Annaba n’en savaient rienLes autorités de Annaba n’en savaient rien C'est ce qu'a révélé, hier, Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, dans une déclaration à la radio locale. Une affaire qui a suscité l'ire du responsable, qui a décidé d'une visite au téléphérique, pour vérifier en premier lieu, les tenants et les aboutissants de cette affaire de détournement de certaines pièces, vers celui de Blida. Une démarche devant déterminer les mesures à prendre. Loin de mâcher ses mots, le premier magistrat de la wilaya, a indiqué que «si le cas se précise, une plainte sera introduite au niveau du ministère des Transports». Il a relevé que des informations lui sont parvenues sur le détournement d'une pièce ou plus, censées servir à sa réhabilitation. Cette ou ces pièces auraient été acheminées vers la wilaya de Blida pour la mise en marche de son téléphérique. La prise de cette décision, à savoir le transfert d'une ou de plusieurs pièces vers la wilaya de Blida, semble avoir été prise à l'insu des autorités locales et des responsables du secteur au niveau de la wilaya d'Annaba. «Ni le wali ni le chef de daïra, encore moins le directeur des transports à Annaba n'ont été informés de cette décision», a lancé, sur un ton colérique, le chef de l'exécutif. Ce dépassement de prérogatives des responsables de la wilaya aura certainement de lourdes conséquences pour l'entreprise chargée de l'opération de réhabilitation du téléphérique d'Annaba. En attendant l'aboutissement de cette affaire qui a provoqué une colère sans précédent chez le wali d'Annaba, il faut rappeler que le processus de la réhabilitation de ce moyen de locomotion à l'arrêt depuis janvier 2019, a, à son passif plusieurs années de retard. Pour des raisons qui demeurent encore énigmatiques, les travaux de réhabilitation du téléphérique reliant Annaba à Séraïdi, ont été relancés par le wali d'Annaba, qui a alloué une enveloppe de 30 milliards de centimes devant servir à sa remise en état de marche, dans un délai ne dépassant pas le mois de mars en cours. Or, bien que les conteneurs transportant les équipements de ce moyen de transport aient été réceptionnés en 2022, par les responsables du projet, à ce jour, les cabines sont toujours clouées au sol, occasionnant un désagrément tant pour les usagers que pour le Trésor public, dont le manque à gagner se chiffre à des milliers de centimes. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 25-03-2023 Share