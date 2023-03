2ème session extraordinaire de l’APC Annaba : Des élus boycottent et exigent le départ du P/APC Amar Aitbara b

2ème session extraordinaire de l’APC Annaba : Des élus boycottent et exigent le départ du P/APC Amar Aitbara by Amar Aitbara 26 mars 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 15 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Contrairement à ce qui a été rapporté, les 20 élus opposants n’assisteront pas à la 2ème session extraordinaire de l’APC et ont carrément refusé de rejoindre la salle de réunions de la municipalité. Ces derniers ont donc boycotté cette session. Et point de vote, ni d’adoption qui auront lieu lors de la lecture des points de l’ordre du jour, et encore moins des délibérations ne seront discutées. Hier dimanche, a eu lieu au niveau de la municipalité, la deuxième session extraordinaire de l’année de l’APC d’Annaba, elle a été caractérisée par de nombreuses absences des élus, opposants à la gestion du maire. Et un communiqué a été transmis en ce sens par les élus frondeurs à tous les responsables locaux, dont le wali d’Annaba et également tous les organes de la presse locale. Ce même communiqué comporte une vingtaine de signatures des opposants, dans lequel sont expliquées les raisons de ce boycott, dont l’échec du maire dans la gestion de la municipalité qui a été caractérisée par l’exclusion et la marginalisation des autres élus qui demandent aujourd’hui son éviction de la présidence de l’APC d’Annaba. Ainsi, hier dimanche, le cours de la révolution était en effervescence et les élus mécontents ne voulaient pas rejoindre la salle de réunions de la municipalité en guise de protestation. Cette deuxième session extraordinaire de 2023 a été boycottée et le maire aura-t-il le quorum pour faire passer en délibérations les points inscrits à l’ordre du jour ? Lâché par de nombreux élus, appartenant à de différentes formations politiques, le P/APC Annaba doit revoir ses cartes et se mettre à l’évidence pour changer sa manière de gérer la municipalité, loin de la guerre intestine qui ronge la commune depuis le début du mandant. Un consensus est préconisé entre les différentes parties prenantes, car Annaba a besoin de stabilité et de nombreux projets de développement sont attendus par les administrés et cette crise ne les arrange pas. Et, pour éviter de laisser à la traine le développement de la ville de Sidi Brahmi, il faut que les élus passent à la table des négociions, basées sur un langage franc, loin des discours politiques pour sortir de ce marasme qui perdure dans le temps. Par : Amar Ait Bara Amar Aitbara