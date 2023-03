Solidarité ramadhanesque à Annaba Les restaurants de la Rahma pullulent La solidarité ne fléchit pas à Annaba. Comme chaque année, le nombre des restaurants de la Rahma augmente pour couvrir l’ensemble du territoire de la wilaya d’Annaba. Les action de solidarité se multiplient duran le mois dsacréLes action de solidarité se multiplient duran le mois dsacré Cette augmentation du nombre des restaurants de la Rahma, dénote de l'indéfectible élan de solidarité des Annabis envers autrui. Cette année la liste des restaurants de la Rahma s'est rallongée comparativement au précédent mois de Ramadhan. Ce qui est un bon signe. Pour cette année, la Direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya d'Annaba a délivré 47 autorisations pour l'ouverture des restaurants de la Rahma à travers les différentes communes de la wilaya. Les autorisations d'ouverture de ces restaurants ont été accordées par les autorités locales de la wilaya d'Annaba après étude des dossiers par les services de la DAS en coordination avec les instances et les directions concernées. À cet effet, une commission composée des représentants des Directions du Commerce, de la Santé publique et de la Protection Civile ainsi que la direction de l'action sociale, opèrent le contrôle nécessaire pour s'assurer que le restaurant remplit les conditions requises pour son ouverture. Il y va de la santé des jeûneurs devant rompre le jeûne dans ces espaces de la Rahma. L'autorisation délivrée est un avis favorable devant impérativement porter la signature du premier responsable de la wilaya. Ainsi, au premier jour du mois sacré de Ramadhan, 47 restaurants de la Rahma ont été ouverts par des particuliers permettant aux nécessiteux, entre autres, de rompre le jeûne dans la convivialité solidaire. Soumis à des contrôles quotidiens, les 47 restaurants de la Rahma offrent aux jeûneurs dans le besoin, un ftour complet dans un cadre organisé. Le service est assuré par des bénévoles qui oeuvrent à procurer des moments conviviaux aux jeûneurs. Le chef-lieu de la commune d'Annaba tient la part du lion avec 23 restaurants. Le Croissant-Rouge algérien (CRA) offre aussi, comme chaque Ramadhan, aux plus démunis, les migrants subsahariens notamment, un lieu pour rompre le jeûne. Les âmes charitables ont, au fil des années, fait de l'aide à son prochain, un devoir. C'est pourquoi, ils ne lésinent pas sur l'approvisionnement du CRA, en divers produits devant servir à la préparation du ftour. Outre la commune d'Annaba, c'est aussi la commune d'El Hadjar où quatre restaurants de la Rahma ont ouvert depuis le premier jour du Ramadhan. De même pour les communes de Sidi Amar et Aïn El Berda où trois restaurants ont ouvert pour renforcer la solidarité citoyenne. Idem pour les communes d'El Bouni, Berrahal et Oued El Aneb où dès le premier jour,deux restaurants ont ouvert dans chaque commune. Le même élan de solidarité a été enregistré dans les communes D'El Eulma et Chétaïbi qui ont ouvert chacune un restaurant. Il faut noter que les jeûneurs ne sont pas tenus de rompre le jeûne dans le restaurant de la Rahma. Il y a des familles nécessiteuses qui emportent le repas chez elles, surtout si elles sont nombreuses. Dans ce contexte, il faut souligner que la wilaya compte 8.325 familles nécessiteuses, chiffre en hausse comparativement à l'année précédente quand le nombre était de 7.000, soit un plus de 1.325 personnes. Cette augmentation du nombre de familles dans le besoin est due notamment, à l'inflation qui a fortement impacté leur pouvoir d'achat déjà précaire. Bien qu'ayant bénéficié de l'aide de 15 000 DA, en remplacement du couffin de Ramadhan, ces familles demeurent dans le besoin en raison de la hausse des prix, à laquelle l'aide sociale de 15 000 DA, ne peut couvrir que partiellement. Wahida BAHRIWahida BAHRI 00:00 | 28-03-2023 Share