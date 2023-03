Projets de recherche en Algérie Cap sur les technologies de pointe La nouvelle stratégie de la recherche scie

Projets de recherche en Algérie Cap sur les technologies de pointe La nouvelle stratégie de la recherche scientifique s’appuie sur la commercialisation des innovations. Fauteuil roulant intelligent, drones, compteur intelligent, système de navigation intelligent, système de carte numérique, sont parmi les produits innovants conçus par les chercheurs du Centre du développement des technologies avancées de Baba Hassen (Cdta), Alger. Un centre profondément impliqué dans le développement économique du pays. D'ailleurs, le ministre concerné a fait état de «plus de 95 projets de recherche et de développement qui sont en cours, avec près de 35 partenaires économiques». Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddaari, en marge d'une visite d'inspection du CDTA. En réponse à une demande de la direction générale des forêts (DGF), les chercheurs du Cdta sont en train de réaliser un radar mobile qui détecte les incendies, dont le taux d'avancement des travaux a atteint 80%. L'appareil flashe à une distance de 20 km. Aussi, nos chercheurs réaliseront un autre exemplaire de radar fixe, lequel est également destiné à lutter contre les flammes. Le ministre a visité les quatre plates-formes du centre, où il a reçu des explications sur les produits fabriqués dans cette unité de recherche, à l'instar de la plate-forme «technologique de microfabrication» dédiée à la fabrication de puces électroniques et de la plate-forme «projection thermique» qui concerne le durcissement des matériaux manufacturés, outre la plate-forme nouvellement créée «prototypage des circuits imprimés». À cet égard, il a précisé que l'entrée en service de ce radar mobile, qui détecte les incendies, est prévue l'été prochain, soulignant qu' «il reflète la disponibilité des chercheurs à mettre en oeuvre la plate-forme de recherche scientifique qui s'inscrit dans le cadre des grands enjeux actuels». «Les produits des centres de recherche peuvent assurer une valeur ajoutée à l'économie nationale, et ce dans le cadre d'une transition technologique bénéfique commercialisable», a indiqué le ministre. Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 28-03-2023 Share