Trois directeurs généraux arrêtés Que se passe-t-il à la Cnan? Tebboune avait ordonné une révision radicale d

Trois directeurs généraux arrêtés Que se passe-t-il à la Cnan? Tebboune avait ordonné une révision radicale de la structure et de la politique du transport maritime de marchandises. Des têtes à la Cnan-NordDes têtes à la Cnan-Nord L'affaire de la société du transport maritime connaît de nouveaux rebondissements. Quatre mois après le fameux Conseil des ministres, où le président avait ordonné l'ouverture d'une enquête sur les tenants et aboutissants de l'affaire de la Cnan-Nord, on apprend que trois hauts responsables, dont l'actuel DG de la compagnie viennent d'être placés en détention provisoire. C'est ce qu'annonce le juge d'instruction près le Pôle pénal national économique et financier du parquet d'Alger, qui reproche aux mis en cause une série de griefs en relation avec des faits de mauvaises gestion et leur implication dans des faits de corruption. On croit savoir que deux anciens DG sont également concernés par ces mesures conservatoires. Quatorze autres personnes dont des cadres dirigeants des services techniques, comptables et financiers ont été, quant à eux, mis sous contrôle judiciaire, annonce le communiqué du parquet d'Alger. Sur les 24 personnes interpellées et mises en cause, on apprend que 17 ont été entendues par le juge d'instructions lors de séances, plus ou moins, prolongées, croit-on savoir. «Après l'audition des accusés, le juge d'instruction du Pôle pénal économique et financier a ordonné le placement en détention provisoire de trois d'entre eux, à savoir l'actuel directeur général de la compagnie CNAN Nord (D.L.) et les anciens directeurs généraux (S.A) et (Ghsa), et le placement sous contrôle judiciaire de quatorze autres accusés», conclut le communiqué du parquet. Faisant référence aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le parquet du Pôle pénal national économique et financier annonce «l'ouverture d'une enquête préliminaire», sur la base «d'un rapport sur des faits de corruption au niveau de la compagnie Cnan Nord». La justice reproche aux mis en cause, entre autres griefs retenus, «la passation de marchés et la conclusion de contrats en infraction aux lois et réglementations, à des dépassements dans la gestion de la compagnie et à la complicité dans la dilapidation de deniers publics à travers la non-exploitation de navires cargos et la mise à l'arrêt de navires dans des ports nationaux et des ports étrangers ayant impacté l'activité et les transactions de la compagnie, entraîné la dégradation de sa situation financière malgré le soutien financier de l'État et causé d'énormes préjudices financiers à la compagnie, au groupe et au Trésor», rapporte encore le communiqué du parquet. Autre élément important à souligner, par ailleurs, c'est l'enquête diligentée par «le Service régional des enquêtes judiciaires relavant de la Direction générale de la sécurité intérieure Dgsi», qui a été achevée le 21 mars 2023. Les enquêteurs ont pu mettre la main sur des dossiers et des documents, visiblement compromettants, liés à des délits de passation de marchés et conclusion de contrats et d'accords en infraction, octroi de privilèges injustifiés à des tiers, dilapidation délibérée de deniers publics, abus de fonction et négligence flagrante entraînant le détournement de fonds publics. Bien que ça soit un secret de Polichinelle, les affaires de corruption au sein de cette compagnie n'ont pas valu de poursuites à ses dirigeants et autres personnels impliqués dans les passations de marchés contraires à la législation et au détriment des intérêts de la compagnie. Du coup, la Cnan vivait dans une léthargie totale, abandonnée par ses cadres et les responsables sectoriels successifs. Il convient de rappeler que le président de la République a fait montre d'une intransigeance sans pareil, en évoquant la situation catastrophique de cette société. Il avait enjoint le ministre de tutelle à l'effet «d'élaborer un rapport exhaustif et détaillé sur l'état du secteur, en définissant les responsabilités pour le soumettre à la prochaine réunion du Conseil des ministres». Le Président avait également ordonné le lancement d'une enquête immédiate pour situer les responsabilités au sujet de la détérioration des transports aériens et maritimes. Pis encore, face à cette récurrence des crises au sein de cette société des transports maritimes, Tebboune avait ordonné également un révision radicale de la structure et de la politique du transport maritime de marchandises, avec présentation d'une nouvelle stratégie de gestion de ce secteur. Il avait également ordonné de saisir les ambassadeurs pour travailler, conjointement, dans la résolution des problèmes techniques et la saisie des navires dans les ports internationaux. Parmi les autres recommandations du président, la relance des activités de création d'entreprises de réparation navale, ainsi que la réunification de la Cnan-Med et la Cnan-Nord.