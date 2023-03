lutte anti incendies à Tizi Ouzou Une piste d'atterrissage pour les canadairs Un moyen efficace dans la lutt

lutte anti incendies à Tizi Ouzou Une piste d'atterrissage pour les canadairs Un moyen efficace dans la lutte contre les feux de forêt Une piste d'atterrissage sera réalisée avant la saison estivale pour les canadairs, avions utilisés pour l'extinction des grands feux de forêts. L'annonce a été faite, hier mardi, lors de la réunion ordinaire de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou durant laquelle, le responsable de la direction des travaux publics de la wilaya avait fait savoir que cette piste sera réalisée près de la ville de Tamda, une dizaine de kilomètres au Nord-est du chef-lieu de la wilaya. Aussi, ce projet intervient pour permettre aux services de la protection civile, les services de sécurité et les différents intervenants de lutter efficacement contre les incendies qui dévastent chaque année des dizaines de milliers d'hectares avec l'impact dramatique sur le couvert végétal et l'activité agricole liée, notamment aux divers segments de l'agriculture de montagne tels que l'arboriculture et les élevages.La piste permettant l'utilisation de ces avions permettra, en effet, de maîtriser les incendies rapidement avant leur déploiement sur des espaces plus importants. Les canadairs aident à restreindre et éteindre efficacement ces feux de forêts qui sont parmi les catastrophes et les risques majeurs. Les incendies relèvent des risques majeurs d'autant plus que la wilaya de Tizi Ouzou possède un relief montagneux très escarpé et densément couvert rendant l'intervention des services de la Protection civile très difficile et surtout très compliquée. Une difficulté d'intervenir efficacement et rapidement malgré la réalisation d'un vaste réseau de pistes à travers les montagnes et les massifs forestiers. Aussi, en bénéficiant de cette piste d'atterrissage, la wilaya de Tizi Ouzou obtient ainsi un atout majeur pour la préservation de son couvert végétal et ses activités agricoles. Chaque année, des milliers de têtes de cheptel, des dizaines et parfois des centaines de milliers d'arbres sont brûlés à cause de ces incendies qui atteignent rapidement le stade de l'impossibilité de les maîtriser par les services de la Protection civile. Ce qui cause ces grands dégâts malgré l'implication directe et massive des populations dans les opérations d'extinction. Kamel BOUDJADIKamel BOUDJADI 00:00 | 29-03-2023 Share