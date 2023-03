C’est une urgence à Guelma : L’opération démoustication doit démarrer Hamid Baali by Hamid Baali 27 mars 2023

C’est une urgence à Guelma : L’opération démoustication doit démarrer Hamid Baali by Hamid Baali 27 mars 2023in Guelma, Régions A A 0 0 SHARES 18 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les édiles de la ville de Guelma se doivent de retenir les leçons des années écoulées afin de répondre aux attentes de leurs administrés qui sont confrontés à longueur d’année aux assauts agressifs de nuées de moustiques qui les empêchent de faire la sieste, de dormir la nuit ou de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Pour des raisons inexpliquées, la campagne de démoustication est aux abonnés absents depuis des lustres et ce sont les familles qui sont pénalisées ! Un budget spécial est réservé par les familles pour acheter les produits censés combattre ces satanés insectes qui sont partout et s’infiltrent dans les logements ! Des spécialistes affirment que durant les mois de mars et d’avril c’est la période de fécondation et de reproduction de ces moustiques qui privilégient les lieux humides. Souffrant le martyre depuis tant d’années à cause des méfaits de ces insectes, des Guelmois lancent un appel urgent aux élus locaux aux fins de préparer et de lancer la campagne de démoustication à laquelle ils ont droit pour vivre en paix ! La municipalité du chef-lieu de wilaya a les moyens financiers de prendre en charge ce dossier d’intérêt général et il lui appartient de faire appel à des sociétés spécialisées dans ce domaine et ce, à l’image des autres wilayas du territoire national. Par : Hamid Baali