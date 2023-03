Rencontre wali-exécutif APC d’Annaba : Une ambiance délétère ! Amar Aitbara by Amar Aitbara 29 mars 2023in Ann

Rencontre wali-exécutif APC d’Annaba : Une ambiance délétère ! Amar Aitbara by Amar Aitbara 29 mars 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 43 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le premier responsable de la wilaya d’Annaba, Djamel Eddine Berrimi, est sorti de sa réserve, hier mercredi, à l’occasion de la tenue, au siège même de la wilaya, de la rencontre de travail à laquelle ont pris part les membres de l’exécutif de la municipalité d’Annaba. Ce dernier, mécontent, a mis en garde le chef de daïra, l’instruisant de suivre minutieusement tous les projets de développement et travaux lancés par la commune d’Annaba. En montrant sa grogne et en jetant un pavé dans la mare, ce dernier remet en cause la manière de procéder du maire dans la gestion de la municipalité. Le wali d’Annaba a reproché à ce dernier d’avoir transgressé le code des marchés en procédant au lancement des travaux sans ODS, ordre de service, un document indispensable dans la constitution du dossier de réalisation. Etaient présents à cette réunion le P/APC, les premiers présidents chargés des travaux et de l’environnement, ainsi que les deux présidents de commissions de ces deux secteurs. Ces nombreux échecs dans la gestion de la municipalité ont renforcé les rangs des 20 frondeurs et le nombre risque de s’élever encore plus, si le premier locataire de la municipalité ne change pas de méthode, en évitant l’exclusion et la marginalisation des membres. Ceci représente déjà un risque majeur qu’il soit lâché par ces partenaires qui dénoncent ses dépassements en cachette et qui peuvent à tout moment rallier l’opposition formée par les frondeurs et il y a un risque imminent de retrait de confiance si le nombre des opposants atteint 22 membres élus. Dans le communiqué signé par les 20 opposants, dont nous disposons d’une copie, les démissions des membres élus se multiplient en cascade et, à travers ce dernier, il est clairement demandé le départ du maire d’Annaba, puisque les plus hautes instances du pays ont été destinataires d’une copie. Par : Amar Ait Bara