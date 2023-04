Barack Obama à Alger L’ancien président des Etats-Unis d’Amérique sera prochainement à Alger où il animera une conférence au niveau de l’Uthb (Université des sciences et technologies Houari Boumediene). Ce voyage d’Obama en Algérie qui le mènera également en Tunisie, au Niger et au Kenya, pays de ses arrières grands-parents, sera sponsorisé par de grandes firmes énergétiques américaines activant en Algérie. Cette conférence grassement rémunérée permettra à l’ancien président US de contribuer à un vaste plan de financement de 10 millions de dollars pour un programme destiné aux Sahel. Il s’agit, notamment, de réalisation de forages pour l’eau potable, de constrictions ainsi que de centre de soins. Probablement pour des raisons de sécurité, on n’a pas précisé la date exacte de l’arrivée d’Obama à Alger. En revanche, les organiseurs de cette conférence affirment avoir concocté un programme touristique spécial pour l’ancien président qui se sera ponctué par une virée à la casbah d’Alger. 00:00 | 01-04-2023 Share