CAN 2023 Du 13 janvier au 11 février 2024 La coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023, aura lieu du 13 janvier au 11 février de l'année prochaine, a annoncé, hier, la Confédération africaine de football (CAF). Le match d'ouverture aura lieu le samedi 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, à Abidjan et la finale le 11 février, précise la même source. Il s'agira de la 34e édition du tournoi, qui revient en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois après 1984, où le Cameroun avait remporté la compétition pour la première fois. Les éliminatoires de la CAN 2023 approchent de leur terme, et la route vers la Côte d'Ivoire se dessine peu à peu. Le monde entier se prépare au plus grand spectacle de football d'Afrique. À l'issue de la quatrième journée de qualification qui avait lieu le week-end dernier, quatre pays, dont l'Algérie, ont obtenu leur place pour le tournoi final, rejoignant ainsi le pays hôte, la Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a également confirmé que le tirage au sort officiel de la coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023 aura lieu en septembre prochain. La date et le lieu seront confirmés ultérieurement. 00:00 | 01-04-2023 Share