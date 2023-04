Le Top 10 des entraineurs les mieux payés du monde en 2023 Article de Elvin De Fazio • Il y a 7 h 90min re

Le Top 10 des entraineurs les mieux payés du monde en 2023 Article de Elvin De Fazio • Il y a 7 h 90min retrace le top 10 des entraineurs de football les mieux payés de la planète. L'entraineur a un poids toujours plus important dans le football moderne. Et ça se ressent aussi dans les salaires, 90min retrace le Top 10 des coachs les mieux payés du monde. Pour attirer un grand entraineur, il faut désormais lui assurer bien plus qu'un bon effectif : un gros salaire. Les plus grands clubs européens offrent désormais des salaires importants, la plupart des coachs qui figurent dans ce top 10 sont les techniciens des plus grosses écuries des 5 grands championnats européens. Dans ce classement figurent des grands noms : Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Diego Simeone mais aussi quelques surprises. Toujours bon de rappeler que ce sont les salaires annuels et non mensuels. Les 10 entraineurs les mieux payés de la planète football 1 - Diego Simeone (Atetico Madrid) 34 millions d'euros 2 - Pep Guardiola (Manchester City) 22,4 millions d'euros 3 - Jürgen Klopp (Liverpool) 17,8 millions d'euros 4 - Graham Potter (Chelsea) 13,5 millions d'euros 5 - Max Allegri (Juventus) 12,8 millions d'euros 6 - Thomas Tuchel (Bayern Munich) 12 millions d'euros 7 - Carlo Ancelotti (Real Madrid) 11 millions d'euros 8 - Simone Inzaghi (Inter) 10 millions d'euros 9 - Jose Mourinho (Roma) 9,2 millions d'euros 10 - Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) 5 millions d'euros À noter que Xavi n'est que 12ème avec un salaire annuel de 3,8 millions d'euros. Le coach du FC Barcelone est devancé par Niko Kovac, le coach de Wolsburg. Aucun entraineur de Ligue 1 ne figure dans ce top 10, alors que 3 coachs de Serie A sont eux présents dans cette liste.