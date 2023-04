Le classement FIFA bientôt révélé : L'Algérie gagne des places Aylan Afir 29 Mars 2023 - 17:00 Les deux derni

Le classement FIFA bientôt révélé : L'Algérie gagne des places Aylan Afir 29 Mars 2023 - 17:00 Les deux derniers matchs de l'équipe d'Algérie, remportés contre la sélection du Niger dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023, ont visiblement fait progresser l'Algérie dans le classement FIFA. En battant le Niger par 2-1 et 0-1 respectivement à Alger et à Tunis, l'Algérie n'a pas seulement gagné 6 points et une qualification à la CAN 2023, mais aussi une meilleure place au classement international. chaîne Youtube France _ Plus de croissance moins d'inflation en 2023 00:00 Previous PauseNext 00:01 / 00:59 Unmute Settings Fullscreen Copy video url Play / Pause Mute / Unmute Report a problem Language Share Vidverto Player En effet, la double victoire de l'Algérie face au Niger, les 23 et 27 mars 2023, n'a pas seulement permis aux protégés du sélectionneur national Djamel Belmadi de se qualifier à la phase finale de la CAN 2023 qui aura lieu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Elle leur a aussi permis de gagner des points et des places au dernier classement FIFA, que ce soit au niveau mondial ou continental. L'Algérie 33e mondiale et 4e africaine L'Algérie n'est plus 40e mondiale, comme l'a déterminé le classement FIFA du mois de décembre 2022. Dans le nouveau classement que la FIFA devrait publier le 6 avril, l'Algérie est classée 33e au niveau mondial, gagnant ainsi 7 places. Grâce au parcours de l'équipe A' au Championnat d'Afrique des nations (CHAN 2023) et les deux dernières victoires contre le Niger, l'Algérie a gagné 17 points, passant de 1486,72 à 1503,72 points. Mieux encore, le nouveau classement FIFA fait gagner à l'Algérie 3 places sur le plan africain. Les Fennecs sont désormais quatrièmes sur le plan continental derrière le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Ils ont, en fait, surclassé 3 grandes nations du football, en l'occurrence le Nigeria, le Cameroun et l'Égypte. Avec une 4e place africaine et 33e place mondiale, l'Algérie sera toujours dans le premier chapeau pour les tirages au sort des grandes compétitions. Révolution en tête du classement : Le Brésil dégringole L'Algérie sera donc 4e au plan africain derrière le Maroc (11e mondial), le Sénégal (18e mondial) et la Tunisie (28e mondial). À noter que si les Lions de l'Atlas n'ont pas changé de place au nouveau classement FIFA, le Sénégal, qui a remporté le CHAN 2023 avec sa sélection A', a progressé d'une place. La Tunisie a fait mieux, en progressant de 2 places, passant de la 30e à la 28e place. Il importe de signaler que dans le nouveau classement FIFA, une véritable révolution a eu lieu en tête du classement, avec l'éviction du Brésil de la première place. Pourtant, la Seleçao était toujours en tête du classement, il y a quelques jours, et ce, malgré son mauvais parcours en Coupe du monde 2022. La défaite concédée face au Maroc en amical à Tanger a fini par assommer la sélection brésilienne qui dégringole désormais à la 3e place, derrière l'Argentine, championne du monde, et la France, vice-championne du monde.