Belaribi a inspecté le stade de Tizi Ouzou Les dernières retouches Il ne reste que la dernière main avant la réception du joyau architectural, le stade de Tizi Ouzou, longtemps attendu par les amoureux de la balle ronde. Le ministre sur le terrainLe ministre sur le terrain Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, était en visite, hier, au chantier du stade de 50 000 places de Tizi Ouzou où il s'est enquis de l'avancement des travaux qui touchent, d'ailleurs, à leur fin. Sur les lieux, le ministre a entendu l'exposé des responsables de l'entreprise en charge de sa réalisation. Il a insisté sur le respect des délais, d'autant plus qu'il ne reste que les dernières retouches avant la réception définitive du terrain, longtemps attendu par les amoureux de la balle ronde. À noter que cette visite, qui intervient en plein mois de Ramadhan, est l'une des dernières avant la réception prévue, si tout va bien à la fin du mois d'avril. Il est à rappeler que la réalisation a pris un temps record depuis le lancement des travaux, en 2014. Les groupements d'entreprises réalisatrices se suivaient mais l'avancement était tellement lent qu'elle a eu raison des plus téméraires, à l'instar de l'entreprise espagnole qui a été choisie au tout début, avec l'ex-Etrhb. Les Espagnols ont fini par jeter l'éponge, laissant le groupe algérien tout seul avant que le gouvernement de l'époque n'engage une autre entreprise (turque) afin de pallier à l'absence des premiers. Quelques années plus tard, le stade de 50 000 places était toujours à la case départ. Les entreprises réalisatrices évoquaient un problème de nivellement du terrain d'assiette qui devait accueillir le projet. De fil en aiguille, il y avait toujours un problème qui empêchait l'avancement des travaux et ce jusqu'à 2019. La décision a été prise d'achever les travaux de ce stade dans des délais raisonnables. Ainsi a commencé un cycle de visites sur les lieux, parfois des visites surprises, afin de booster le rythme des travaux. Un autre groupement d'entreprises a été choisi et les travaux relancés. Depuis, le chantier a connu une nouvelle dynamique avec des délais de plus en plus respectés malgré les couacs observés de temps à autre. Il faut dire que Belaribi a fait un marathon avec de nombreuses visites sur le terrain. Aussi, au mois de juin de l'an dernier, il a véritablement secoué les responsables en charge de la réalisation. Après une visite sur le terrain, ce dernier avait, pour rappel, refusé d'entendre les arguments des entreprises justifiant les retards. Une réunion s'était tenue au niveau de la wilaya, avant de convoquer une autre au ministère, une semaine plus tard. La levée de toutes les entraves acceptées, à l'exception du recours à l'importation des matières disponibles sur le marché local, le chef du département de l'Habitat ne voulait plus entendre parler de retard. Des mois passeront et les lueurs d'une livraison proche commençaient à apparaître à l'horizon. Il sera décidé de terminer les travaux au mois de mars de l'année en cours, avant de décaler relativement ce rendez-vous de quelques semaines. En tout cas, hier, le terrain était fin prêt à l'ouverture. Kamel BOUDJADIKamel BOUDJADI 00:00 | 02-04-2023