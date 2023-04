Institut pasteur de france Une Algérienne aux commandes Yasmine Belkaid est une ancienne étudiante de l’Usthb et chercheuse de renommée internationale. Sa nomination, qui prend effet en janvier 2024, est le fruit d’un processus exigeant. Un aboutissement pour la professeureUn aboutissement pour la professeure La professeure Yasmine Belkaïd, une Franco-Algérienne, est désignée à la tête de l’Institut Pasteur en France. Elle a été nommée à ce poste par le Conseil d’administration de l’Institut et ce pour un mandat de six ans. Elle prendra ses fonctions en janvier 2024. Elle succèdera au professeur Stewart Cole, dont le mandat s’achèvera le 1er janvier 2024. Née à Alger en 1968, la professeure Yasmine Belkaïd a étudié à l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène Usthb. Elle est, désormais, la seconde femme à être nommée Directrice générale de l’Institut Pasteur, et devient de fait le 17e Directeur général de l’Institut Pasteur depuis sa création par Louis Pasteur en 1887. La professeure Yasmine Belkaïd est une chercheuse de renommée internationale, dont les travaux portent principalement sur la relation entre les microbes et le système immunitaire. Sa carrière scientifique a démarré par une formation en maladies infectieuses à l’Institut Pasteur, pour ensuite englober une multitude de domaines, dont la parasitologie, la microbiologie, l’entomologie médicale, la virologie, l’immunité tissulaire, le microbiome ou encore l’immunologie humaine. Elle dirige actuellement le Centre d’immunologie humaine des National Institutes of Health (NIH), l’agence américaine chargée de la recherche médicale et biomédicale, ainsi que le programme Microbiome du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid), aux NIH (Bethesda, Maryland, États-Unis), dont elle est la fondatrice. Au sein du Niaid, elle a créé le département de l’immunité de l’hôte et du microbiome. La nomination de la professeure Yasmine Belkaïd comme directrice générale de l’Institut Pasteur conclut un processus de sélection exigeant, débuté en juin 2021 et conduit par un comité de recrutement présidé par la professeure Edith Heard, Directrice générale de l’EMBL, à Heidelberg, en Allemagne. Suite à cette nomination, Yves Saint-Geours, président du Conseil d’administration de l’Institut Pasteur, déclare : « Grâce à son expertise scientifique, médicale et en santé publique, Yasmine Belkaïd est à même d’impulser les programmes innovants qui permettront de renforcer le rayonnement international de l’Institut Pasteur en capitalisant sur son héritage, ses collaborations multidisciplinaires et sa capacité à former les futures générations de chercheuses et de chercheurs. Cette action est particulièrement nécessaire dans l’environnement hautement concurrentiel et devant les défis mondiaux et multisectoriels auxquels l’Institut est aujourd’hui confronté ». La professeure Yasmine Belkaïd déclare pour sa part : « En tant que prochaine directrice générale, j’entends faire de l’Institut Pasteur l’un des principaux établissements de recherche en sciences du vivant et renforcer son rôle dans les domaines de la surveillance, de la prévention et de l’identification des pathogènes émergents à l’échelle mondiale ». Salim BENALIASalim BENALIA 00:00 | 02-04-2023 Share