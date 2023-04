HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 01-04-2023, 11:00 L’Écosse a un nouveau Premier ministre, Humza Yousaf. Et il est musulma

HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 01-04-2023, 11:00 L’Écosse a un nouveau Premier ministre, Humza Yousaf. Et il est musulman. Ça me Scotche ! Attention ! Je ne donne pas l’air, comme ça, mais je suis quelqu’un qui écoute, ouvert d’esprit, même. Prenez mes potes, vachement versés, eux, dans les questions économiques. Lorsqu’ils m’expliquent patiemment que la hausse vertigineuse du prix de l’oignon est en grande partie due à la guerre en Ukraine et que j’ai tort de me prendre le poireau sur cette question, je suis très attentif à leur propos. J’écoute en silence. Par humilité, parce qu’eux savent, et moi pas. Et aussi, parce qu’au bout de cinq minutes de théorie économique autour du «b’ssal», ça me fatigue du bulbe. Mais en gros, j’ai écouté. Et ? Be… l’Ukraine et le poids de la guerre avec la Russie sur le marché de mon hameau, je peux bien vous l’avouer à vous, ça ne passe pas vraiment. Mais j’ai écouté ! Comme j’écoute aussi les nombreux amis, fumeuses et fumeurs de thé qui me font l’honneur de me lire et de zyeuter mes vidéos. Beaucoup d’entre eux me conseillent d’adopter une attitude radicale face à l’oignon. Lui tourner le dos ! Bon ! J’me suis dit «pourquoi pas ! Essayons !». J’ai donc bravement tourné le dos à ce foutu oignon. Et que s’est-il passé, selon vous ? Vous pensiez avoir trouvé la parade, la solution miracle, amis bourrés de bonne volonté citoyenne ? Que nenni ! En réaction, l’oignon m’a lui aussi tourné le dos ! Non, mais attendez ! Vous y croyez à ça ? Un oignon qui vous tourne le dos dédaigneusement. Et s’il n’y avait que ça ! Lui emboîtant le pas, ayant sûrement reçu des récriminations de la part de l’oignon lui-même quant à mon comportement considéré comme inconvenant et cavalier — allez savoir comment ce pervers a réussi à communiquer avec les miens — mon épouse et les enfants m’ont tourné le dos à leur tour, lorsque, rentré à la maison, après les courses, ils constatèrent que mon couffin n’hébergeait aucun oignon. J’ai beau eu leur montrer les deux tomates, la courgette et la demi-botte de céleri, rien ! Dos tourné, la smala ! Et représailles immédiates au f’tour ! Je ne vous dis pas le goût de la quiche à l’oignon sans oignon ! Oui ! Oui ! Je sais que les durs de durs parmi mes amis, les ultras du marché, l’extrême-gauche du souk, les Black Blocs des étals vont m’encourager à tenir, à ne pas céder à ces tournages de dos en série et à cette extraordinaire pression familiale. J’essaie de tenir. Wallah, ou plutôt sur la tête de l’Oignon Premier, Empereur des Légumes et Plats Associés que je fais tout pour tenir. Mais essayez, vous, de résister face à votre femme qui vous tourne le dos. Tentez de tenir votre position lorsque vos propres enfants vous ignorent et s’en vont, bien avant l’adhan, manger la quiche chez leur mamie ! C’est dur ! Tellement dur que j’en fume du thé pour rester éveillé à mon cauchemar qui continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 01-04-2023, 11:00