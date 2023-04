La FFF et les musulmans par El-Houari Dilmi L'ambassadeur algérien a rejoint son poste à Paris, après la «p

La FFF et les musulmans par El-Houari Dilmi L'ambassadeur algérien a rejoint son poste à Paris, après la «parenthèse-Bouraoui». Mais l'actu est ailleurs, dans cette décision saugrenue de la FFF, d'interdire l'interruption d'un match pour rompre le jeûne du ramadan pour les joueurs musulmans. «Plusieurs espoirs français vont arrêter de représenter la France pour choisir leur pays d'origine: l'Algérie. (...) Les joueurs français des U16 aux A, ont été obligés de ne pas faire le ramadhan; on a même clairement menacé l'avenir de certains jeunes avec ça...Lorsque des joueurs ont demandé des explications, on leur a répondu: les ordres viennent d'en haut. D'en haut d'accord, mais de qui ?», S'interroge le journaliste français, Romain Molina, sur les vacheries faites aux sportifs de confession musulmane. La Fédération française de football a envoyé un mail aux officiels afin de les prévenir qu'ils n'avaient pas le droit d'accorder quelques secondes de pause aux joueurs afin que les musulmans puissent rompre leur jeûne. Une décision qui a créé une énorme polémique au regard de la politique beaucoup plus souple en Allemagne ou en Angleterre qui ont décidé d'accorder cette faveur aux joueurs. La FFF a tenté d'expliquer sa décision en mettant en avant un argument bateau, en faisant valoir «le principe de neutralité du football sur les lieux de pratique ». Des réactions ont surgi, y compris dans les rangs des Français : «on connaît l'Angleterre. Il faut avouer les choses, ils sont plus ouverts que nous sur le sujet et ça a toujours été (le cas). Maintenant, ce serait bien que la France le fasse», a déclaré le coach niçois, Didier Digard. Devant le tollé général et les nombreuses réactions, la Commission fédérale des arbitres a tenté de se justifier en bafouillant: «les joueurs ont tout loisir de s'hydrater à l'occasion des remplacements ou des soins que reçoivent les partenaires». Plus que piteux ! Il est interdit de mêler le football à «tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical», se défend l'instance du football hexagonal. En Algérie, la décision de la FFF n'a pas surpris. «L'on sait depuis longtemps que les musulmans sont mal vus en France», commente un blogueur. «La France et l'Islam, ça fait deux et même trois», ironise un autre internaute.