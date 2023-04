Le SCLTIS démantèle un réseau de trafic de cocaïne à Annaba : Grosse saisie et arrestation de trois individus La Rédaction by La Rédaction 1 avril 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 16 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les éléments du service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (SCLTIS) dont le siège est Alger, ont encore frappé fort, en réussissant mettre fin aux activités de plusieurs gangs de trafic de stupéfiants à travers plusieurs localités du pays notamment M’Sila, Maghnia, Laghouat et Annaba et mettre hors d’état de nuire pas moins de quatre réseaux criminels et saisi 8 kg de cocaïne, 150 kg de cannabis et arrêté 11 individus, apprend-on d’un communiqué de la sûreté nationale diffusé ce vendredi. À Annaba, l’opération a permis l’arrestation de trois individus, âgés de 48 à 50 ans, originaires des villes de Ouargla et Touggourt, ainsi que la saisie de 860 grammes de cocaïne. Il a été également procédé à la confiscation de trois véhicules de tourisme qui servaient au transport de la coke. Ainsi, Annaba est devenue la plaque tournante du narcotrafic. Il y’a quelques jours l’unité opérationnel du service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants(SCLTIS) a réussi un coup de maître en procédant à la saisie dans la wilaya d’Annaba de 120.000 comprimés de psychotropes et cela à la veille du mois de ramadhan. Alors que deux individus, des repris de justice, ont été arrêtés dans cette grosse affaire. Les enquêteurs du SCLTIS ont fait leurs preuves dans le domaine de la lutte contre le phénomène des stups. Il faudrait rappeler que le même service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants a déjoué l’une des plus importantes tentatives d’inonder l’Algérie en psychotropes avec la saisie de 1,6 millions de capsules de Prégabaline en provenance d’un pays voisin. Une marchandise d’une valeur marchande de près de 100 milliards de centimes qui devait être acheminée vers Alger à travers la wilaya de Tamanrasset dans un camion-citerne. Par : A.Ighil