EL BOUNI : Des enfants subsahariens détroussés par des voyous La Rédaction by La Rédaction 1 avril 2023in Anna

1 avril 2023 Annaba

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les petits enfants subsahariens, qui quémandaient la "Sadaka" à longueur de journée et qui bénéficiaient jusque-là de la sympathie de plusieurs de nos concitoyens, ont été délestés de leur pactole en fin de semaine, au moment de la rupture du jeûn. En effet, les malfrats au nombre de quatre individus, selon des témoins sur place, ont pris en filature ces gamins et les ont détroussés au niveau d'un coin isolé, jouxtant le quartier des 900 logements. Les parents, médusés et très inquiets sur le sort de leur progéniture, portés égarés ou pris en otage, du fait qu'ils n'étaient pas rentrés comme de coutume, se sont rassemblés devant le siège de la municipalité d'El Bouni pour signifier leur mécontentement et leur inquiétude. Les gamins, retenus et emmenés loin des regards des curieux, durant environ une heure, avaient été relâchés sains et saufs, mais néanmoins dépossédés de tout ce qu'ils avaient ramassé comme aumônes durant la dure journée de Ramadhan. Cela s'est passé, bien évidemment à El Bouni, connue depuis des lustres par l'hospitalité, l'entraide et la mansuétude de ses habitants. Mais, disons qu'il s'agirait sûrement de quelques délinquants, désirant visiter les affres des geôles en commettant pareils délits. Par : Ahmed B.